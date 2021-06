32 jogadores poderão participar das partidas on-line da 1ª Copa Paranavaí FIFA 21

A Prefeitura de Paranavaí abre na próxima segunda-feira, dia 14 de junho, o período de inscrições para a 1ª Copa Paranavaí FIFA 21. O campeonato será disputado em partidas on-line de Futebol FIFA 2021 do PlayStation 4 e obedecerá as regras em vigor da Federação Paranaense de Futebol Digital e Virtual. A Copa será coordenada em parceira pelas secretarias municipais de Esporte e Lazer, Comunicação e Fundação Cultural.

As inscrições podem ser feitas do dia 14 ao dia 18 de junho no site da Prefeitura, através do formulário on-line disponível na plataforma Google Forms (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddyVitumZZYEx-FL6snkRoqQ_jbE6P...)



Podem participar jogadores com idade acima de 12 anos, sendo que os jogadores menores de 18 anos devem apresentar um Termo de Autorização assinado por um responsável (disponível junto ao Regulamento da competição).

O campeonato terá a participação de 32 jogadores. Se o número de inscrições exceder o número de vagas, haverá sorteio (realizado através de Live) para a definição dos competidores.

A 1ª Copa Paranavaí FIFA 21 será disputada em duas fases: a Fase Classificatória, de 1º a 15 de julho; e a Fase Eliminatória e Final, no dia 17 de julho. Os três melhores jogadores serão premiados com troféu. Além disso, também serão premiados o jogador do gol mais bonito (realizado por votação do público) e o artilheiro que tiver o maior número de gols feitos na Fase Eliminatória.

