Abertura dos Jogos Infantis Pvai 2025 marca início das competições no Sesc Paranavaí

Nesta segunda-feira (11/8), no Centro Esportivo do Sesc Paranavaí, aconteceu a abertura oficial dos Jogos Infantis Pvai 2025, com o tema “Juntos Pela Nossa Cidade”. O evento é promovido pela Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Sesc Paranavaí e a Unespar.

A abertura contou com a condução da supervisora pedagógica e responsável pela organização, Zuleide Dezanet, e reuniu autoridades municipais, professores, diretores, familiares e centenas de alunos. Ao todo, aproximadamente mil estudantes de 8 a 11 anos participarão das competições, que acontecem entre 12 e 22 de agosto.

Entre os dias 12 e 15, no Centro Esportivo do Sesc, serão disputadas as modalidades coletivas, nos períodos da manhã e da tarde, com provas como Cabo de Guerra, Revezamento de Travesseirinho e Bola Queimada. Já nos dias 21 e 22, na pista da Unespar, Campus de Paranavaí, acontecerão provas de Atletismo. Em todas as modalidades, haverá medalhas para os quatro primeiros colocados.

A secretária municipal de Educação, Wanessa Durante, agradeceu à equipe e aos professores que acompanham os alunos, reforçando a importância da participação das crianças. “Agradeço à equipe da Secretaria e aos professores que estarão ao lado dos alunos durante as competições. Todas as crianças que participam já são vencedoras, por representarem suas escolas e abraçarem o esporte.”

O prefeito Mauricio Gehlen destacou o papel da educação e do civismo. “Agradeço ao Sesc por ceder o espaço. O município de Paranavaí acredita na educação. O futuro de cada um de vocês começa aqui. Cantar o Hino Nacional me confirma que investir em educação é garantir um futuro melhor. Disputem com respeito, busquem a vitória, mas saibam aceitar a derrota com espírito esportivo.”

O presidente da Câmara Municipal, Carlos Augusto, e o diretor do Sesc Paranavaí, Marcos Scoz, reforçaram mensagens de incentivo, ressaltando que as experiências vividas na infância permanecem na memória e ajudam a formar cidadãos.

MASCOTE OFICIAL E PREMIAÇÃO - Durante a cerimônia, foi apresentado o mascote oficial dos Jogos Infantis Pvai 2025. O desenho vencedor, chamado “Xica Pvai”, foi criado pelo aluno Gabriel Henrique Cavalcante dos Santos, do 5º ano A da Escola Municipal Rotary Arenito. Gabriel recebeu como prêmio uma bicicleta, entregue pelo prefeito Mauricio Gehlen, acompanhado da secretária Wanessa Durante, da diretora Solange Aparecida Veríssimo e do professor de Educação Física Cleverson da Silva Lopes.

ESCOLAS MUNICIPAIS PARTICIPANTES

- Ayrton Senna da Silva – CAIC

- Cecília Meireles

- Clemente Niehues

- Dácia Figueredo Fortes

- Deusdete Ferreira de Cerqueira Neto

- Dr. José Vaz de Carvalho

- Profª Edith Ebiner Eckert

- Getúlio Vargas

- Hermeto Botelho

- Ilda Campano Santini

- Jayme Canet

- Neusa Pereira Braga

- Profª Elza Grassioto Caselli

- Profª Maria Schurroff Back

- Profª Noêmia Ribeiro do Amaral

- Prof. Pedro Real

- Rotary Arenito

- Santa Teresinha

- Santos Dumont

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí