Abertura dos Jogos Infantis Pvai 2025 marca início das competições no Sesc Paranavaí

Postar no X
Nesta segunda-feira (11/8), no Centro Esportivo do Sesc Paranavaí, aconteceu a abertura oficial dos Jogos Infantis Pvai 2025, com o tema “Juntos Pela Nossa Cidade”. O evento é promovido pela Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Sesc Paranavaí e a Unespar.
A abertura contou com a condução da supervisora pedagógica e responsável pela organização, Zuleide Dezanet, e reuniu autoridades municipais, professores, diretores, familiares e centenas de alunos. Ao todo, aproximadamente mil estudantes de 8 a 11 anos participarão das competições, que acontecem entre 12 e 22 de agosto.
Entre os dias 12 e 15, no Centro Esportivo do Sesc, serão disputadas as modalidades coletivas, nos períodos da manhã e da tarde, com provas como Cabo de Guerra, Revezamento de Travesseirinho e Bola Queimada. Já nos dias 21 e 22, na pista da Unespar, Campus de Paranavaí, acontecerão provas de Atletismo. Em todas as modalidades, haverá medalhas para os quatro primeiros colocados.
A secretária municipal de Educação, Wanessa Durante, agradeceu à equipe e aos professores que acompanham os alunos, reforçando a importância da participação das crianças. “Agradeço à equipe da Secretaria e aos professores que estarão ao lado dos alunos durante as competições. Todas as crianças que participam já são vencedoras, por representarem suas escolas e abraçarem o esporte.”
O prefeito Mauricio Gehlen destacou o papel da educação e do civismo. “Agradeço ao Sesc por ceder o espaço. O município de Paranavaí acredita na educação. O futuro de cada um de vocês começa aqui. Cantar o Hino Nacional me confirma que investir em educação é garantir um futuro melhor. Disputem com respeito, busquem a vitória, mas saibam aceitar a derrota com espírito esportivo.”
O presidente da Câmara Municipal, Carlos Augusto, e o diretor do Sesc Paranavaí, Marcos Scoz, reforçaram mensagens de incentivo, ressaltando que as experiências vividas na infância permanecem na memória e ajudam a formar cidadãos.
MASCOTE OFICIAL E PREMIAÇÃO - Durante a cerimônia, foi apresentado o mascote oficial dos Jogos Infantis Pvai 2025. O desenho vencedor, chamado “Xica Pvai”, foi criado pelo aluno Gabriel Henrique Cavalcante dos Santos, do 5º ano A da Escola Municipal Rotary Arenito. Gabriel recebeu como prêmio uma bicicleta, entregue pelo prefeito Mauricio Gehlen, acompanhado da secretária Wanessa Durante, da diretora Solange Aparecida Veríssimo e do professor de Educação Física Cleverson da Silva Lopes.
ESCOLAS MUNICIPAIS PARTICIPANTES
- Ayrton Senna da Silva – CAIC
- Cecília Meireles
- Clemente Niehues
- Dácia Figueredo Fortes
- Deusdete Ferreira de Cerqueira Neto
- Dr. José Vaz de Carvalho
- Profª Edith Ebiner Eckert
- Getúlio Vargas
- Hermeto Botelho
- Ilda Campano Santini
- Jayme Canet
- Neusa Pereira Braga
- Profª Elza Grassioto Caselli
- Profª Maria Schurroff Back
- Profª Noêmia Ribeiro do Amaral
- Prof. Pedro Real
- Rotary Arenito
- Santa Teresinha
- Santos Dumont
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí