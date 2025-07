ACP e Foz do Iguaçu empatam sem gols na semifinal da Segundona

O ACP recebeu o Foz do Iguaçu neste domingo (29/6), no estádio Waldemiro Wagner na primeira partida das semifinais da Segundona Sanepar 2025. A torcida fez a festa no estádio e empurrou o time, mas, apesar disso, o placar não saiu do zero e o jogo terminou com um empate sem gols.

Com o resultado, a partida de volta no estádio do ABC, em Foz do Iguaçu, no próximo fim de semana, promete doses extras de emoção. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. Vitória simples garante a classificação para as finais e dá ao vencedor a vaga na elite do futebol paranaense em 2026.

Os melhores momentos dessa e das outras partidas da Segundona Sanepar você confere na FPF TV no YouTube.

O jogo

Com festa da torcida nas arquibancadas, o ACP foi para o ataque. Aos 8 minutos, o Vermelhinho chegou com perigo com Luiz Fernando, que arriscou por cima do gol. Com 12’, foi a vez do Foz, em lance na linha de fundo, bola cruzada para a área e Marcus Uberaba de cabeça acabou mandando para fora, desperdiçando uma chance incrível.

Aos 19’, Yago arriscou de longe e mandou por cima do gol de Matheus. Com 34’, contra-ataque do Foz, com Yago chegando com perigo e lançando perto da entrada da área, para finalização de bicicleta de Kauã Gomes, que foi alta, sem dificuldade para a defesa do goleiro Matheus.

Já nos acréscimos da primeira etapa, com 47’, Luiz Fernando partiu em velocidade, cruzou para Riquelme cabecear, mas o árbitro auxiliar já tinha marcado impedimento da jogada. A torcida do ACP reclamou da marcação, mas o primeiro tempo acabou em 0x0.

No início da segunda etapa, o goleiro do Foz, Carlão, sentiu devido a uma bolada na cabeça e acabou não tendo mais condições de jogo. O goleiro reserva, Diego, foi quem entrou para defender o gol do Azulão. Na substituição foi usado o protocolo de concussão, dando a cada time, uma substituição a mais no total.

Com 3’, O Foz chegou pela esquerda, com Tiago Brito, que cruzou para Kauã, mas o goleiro Matheus fez a defesa. O Foz teve outra chance aos 8’, com uma cobrança de falta cobrada por Breno, que passou à direita da trave de Matheus.

Em um lance de escanteio para o Foz, Jorginho e o goleiro do ACP tiveram um choque e Matheus ficou sentindo. Aos 18’ o Paranavaí chegou ao ataque em uma arrancada do zagueiro Manzoli, interceptada pela defesa do Azulão. Pouco depois, aos 20’, Cirilo de frente para o gol, bateu e o goleiro Diego defendeu, mas o atacante estava impedido.

Com 28’, Tiago Brito tentou achar Alex Rocha e a bola passou por todo mundo, na frente do gol. 34’, Manzoli puxou um contra-ataque de novo, achando Luiz Fernando, que cruzou para Cirilo cabecear, mas a bola saiu à direita do gol de Diego. Já no finzinho, aos 45’, Luiz Fernando tocou para Jonas, que na hora de finalizar, bateu mascado.

Apesar do jogo equilibrado e das muitas chances para cada lado, o jogo acabou empatado em 0x0.

Agenda

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (06/07), às 15h30, no estádio do ABC, em Foz do Iguaçu, onde o Azulão da Fronteira recebe o Vermelhinho do Fim da Linha valendo vaga para a primeira divisão.

Fonte: Federação Paranaense de Futebol