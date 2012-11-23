ACP e Laranja Mecânica empatam no primeiro jogo das quartas da Segundona Sanepar

ACP e Laranja Mecânica ficaram no empate por 0 a 0, neste sábado (2), no estádio Felipão, no primeiro jogo das quartas de final da Segundona Sanepar.

O jogo de volta será no próximo sábado (9), no Estádio dos Pássaros, em Arapongas, às 18h30. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Quem avançar enfrenta o vencedor de Patriotas e Nacional.

O jogo

O primeiro tempo foi de muita disputa e entrega, mas de poucas chances. O ACP teve mais posse, mas não conseguiu transformar a vantagem em finalização.

As principais jogadas foram criadas pelo atacante Cirilo, sendo a melhor delas em uma cabeçada por cima do gol após a cobrança de escanteio.

No segundo tempo, o ACP aumentou a pressão e assustou com um chute de fora da área de Galeguinho, aos 3’/2ºT, que o goleiro Vinicius fez boa defesa.

O Laranja Mecânica deu a resposta minutos depois. Aos 13’/2ºT, Igor finalizou da entrada da área, mas mandou por cima da meta. A partir daí, o jogo ficou franco, com ambas as equipes aproveitando os contra-ataques.

Aos 20’/2ºT, Japa marcou para o time de Arapongas, mas estava impedido. O ACP respondeu aos 26’/2ºT, no chute de Galeguinho dentro da área, que foi travado pela marcação.

O ACP criou uma ótima chance aos 30’/2ºT. Marcos Paulo recebeu o passe em profundidade e bateu rasteiro, mas Vinicius defendeu com segurança. Mas apesar de boas chances na etapa final, o placar seguiu zerado até o apito final.

Fonte: Federação Paranaense de Futebol