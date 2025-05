ACP vence em Foz do Iguaçu e sobe na classificação da Segundona Sanepar

O ACP conquistou uma importante vitória fora de casa neste domingo (11/5), pela Segundona Sanepar 2025. Jogando no Estádio ABC, em Foz do Iguaçu, o ACP superou a equipe da casa pelo placar de 1 a 0. O atacante Cirilo marcou o gol que definiu o placar.

O Foz amargou o resultado negativo em uma partida em que dominou a posse de bola na maior parte do tempo. A equipe do Oeste chegou a ter um pênalti a seu favor na primeira etapa, mas Breno Bora parou no goleiro Matheus.

Com o resultado, válido pela sexta rodada da primeira fase, o ACP chega a sete pontos conquistados e agora aparece na sexta posição. O Foz segue com cinco pontos e é o sétimo colocado.

Gols e melhores momentos você confere na FPF TV no YouTube.

O jogo

A partida começou com domínio do Foz do Iguaçu. A primeira oportunidade foi criada em uma tabela entre Carlos Alberto e Hiago, que chutou em cima da defesa. Pouco depois, Kauã Gomes recebeu de Lucão e bateu de primeira, para boa defesa do goleiro Matheus.

Aos 15 minutos, o Foz teve a grande oportunidade abrir o placar. Kauã Gomes recebeu de Alex Rocha pela direita, entrou na área e foi derrubado por Fernando. Breno Bora foi para a cobrança, mas o chute saiu fraco e Matheus defendeu.

O Foz seguiu pressionando e o gol parecia questão de tempo. Mas o técnico Fahel Junior, do ACP , não esperou o intervalo para tentar mudar o panorama. Aos 33 minutos, colocou em campo o lateral Dionatan e o atacante Riquelme, nos lugares do zagueiro Luiz Henrique e do centroavante Gênesis.

As mudanças deram resultado imediato. Aos 39 minutos, o zagueiro Dudu avançou e acertou um bom passe para o atacante Cirilo, que recebeu livre pela direita, entrou na área e bateu cruzado, colocando o ACP na frente. 0x1.

O time visitante ainda teve mais uma boa chance na primeira etapa, em um chute de longe de Riquelme, que passou perto da trave. Para o Foz, quem levou perigo com um chute de longa distância foi o meia Hiago, que parou em defesa firme do goleiro Matheus.

Na etapa final, o jogo ficou mais pegado e com menos oportunidades de gol. O Foz tinha mais posse de bola, mas não conseguia superar a marcação ACP. Aos 33’, Hiago arriscou de fora da área e mandou para fora, com perigo.

O Foz teve mais duas boas chances na reta final na partida. Aos 42’, Hiago lançou na área para Alan, que dominou e bateu de virada, por cima do travessão. E já aos, 51’, Giovane bateu falta na entrada da área e a bola tocou a trave antes de sair pela linha de fundo.

Agenda

O Foz do Iguaçu volta a campo no dia 18 (domingo), às 15h30, contra o Nacional, novamente no Estádio ABC. O ACP também jogará em casa, no sábado (17), às 15h30, contra o Patriotas, no estádio Waldemiro Wagner.

Fonte: Federação Paranaense de Futebol