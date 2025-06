ACP vence o Laranja Mecânica nos pênaltis e vai à semifinal da Segundona

O ACP está na semifinal da Segundona Sanepar 2025. Jogando no Waldemiro Wagner, na tarde deste domingo (22/6), o Vermelhinho perdeu para o Laranja Mecânica por 2×1 no tempo normal, mas levou a melhor nos pênaltis, pelo duelo de volta das quartas de final.

Após a vitória do ACP por 3×2 na ida, o Laranja conseguiu empatar o placar agregado e levar a decisão para os pênaltis. Porém, na disputa, o ACP converteu todas as cobranças, enquanto o goleiro Matheus defendeu a batida de Diego Gustavo e garantiu a classificação do time da casa.

Gols e melhores momentos você confere na FPF TV no YouTube.

O jogo

Em vantagem no agregado, o ACP teve a primeira chance de abrir o placar. Logo aos dois minutos, Daniel Costa arriscou falta de longe e exigiu boa defesa de Thiago.

Porém, a partir daí, o que se viu foi uma superioridade do Laranja no primeiro tempo. Aos 21 minutos, Alef limpou a marcação e chutou por cima do gol, próximo ao ângulo.

Aos 41′, Alef teve nova oportunidade e desta vez não perdoou. O atacante recebeu na entrada da área, mandou uma bomba e acertou a gaveta: 1×0 Laranja Mecânica, resultado do intervalo.

Atrás do placar, o ACP foi para o abafa na etapa final. Aos 13′, Gleidson ficou com a sobra dentro da área e carimbou o travessão do Laranja.

O time de Arapongas, entretanto, não abriu mão de atacar. Aos 16′, Diego Gustavo levantou a bola na área, Fabio desviou de cabeça e Matheus buscou no cantinho.

Aos 27′, o ACP ficou muito perto do empate. Miguel chutou cruzado e Harinson, quase em cima da linha, salvou o Laranja.

Após aguentar a pressão dos donos da casa, o Laranja foi letal no contra-ataque. Em lance de muita velocidade, Guilherme passou pela marcação e rolou para Filipe Renan se esticar e completar para as redes: 2×0 Laranja Mecânica.

Tentando evitar a eliminação, o ACP partiu para a pressão final e conseguiu voltar para o confronto. Já aos 45′, Cirilo cruzou na medida, Manzoli apareceu como elemento surpresa e testou para o fundo das redes: 1×2, decisão nos pênaltis.

Nas penalidades, o goleiro Matheus defendeu logo a primeira cobrança de Diego Gustavo e deu a vantagem ao ACP. Nas batidas seguintes, todos os atletas converteram: Cirilo, Miguel, Dionathan, Riquelme e Dudu pelo ACP; Bruno Bianconi, Marquinhos, Caio Henrique e Emanuel pelo Laranja. Assim, com um pênalti de vantagem, o time da casa levou a melhor por 5×4 e avançou à semifinal.

Agenda

Na próxima fase, o ACP enfrentará o Foz do Iguaçu, que eliminou o Batel neste domingo. O jogo de ida será entre os dias 28 e 29 de junho, com data e horário ainda a confirmar.

Fonte: Federação Paranaense de Futebol