Fora de casa, ACP goleia Nacional e sobe na tabela da Segundona

Postar no X
O ACP venceu e convenceu neste domingo (12), jogando fora de casa, contra o Nacional, no estádio José Carlos Galbier, em Campo Mourão. O Vermelhinho venceu o Nacional por 3×0, em jogo válido pela sétima rodada da Segundona Sanepar 2025.
Os gols da partida foram marcados por Victor Hugo (2), Miguel e Marcos Paulo. Enquanto o Piauí marcou para o Nacional. Com o resultado, o ACP foi para a quarta posição, com 10 pontos. Já o Nacional é o oitavo lugar, com seis pontos.
O jogo
O primeiro tempo foi de momentos distintos. O Nacional começou bem no jogo e logo aos 6’ quase marcou com Mateuzinho, que chegou na linha de fundo e tentou um chute sem ângulo.
Logo na sequência, aos 9′, o Nacional fez boa jogada pela esquerda, com Nathan que cruzou na área e o goleiro defendeu, na sobra, Lucas Lourenço chutou por cima do gol.
Depois foi a vez do ACP começar a chegar no ataque. Aos 25′, a defensiva do time de Campo Mourão errou na saída de bola, o Victor Hugo desarmou o adversário, entrou na área e tocou para Miguel, que chutou pra fora, perdendo uma grande chance.
Porém Miguel teve uma outra chance aos 28’. Em disputa de bola pelo lado direito, Miguel conseguiu desarmar o defensor e foi derrubado na área. Pênalti que o próprio Miguel bateu e marcou. 1×0 ACP.
Na volta para o segundo tempo, o Nacional atrás do placar, foi pra cima. Aos 7′, Elivelton arriscou de fora da área e chutou por cima. Logo depois o Vermelhinho respondeu. Em bola lançada ao ataque, Gui Sales ganhou de dois marcadores e finalizou na trave.
O ACP conseguiu aumentar o marcador aos 21′. Gui Sales fez boa jogada pela esquerda, tocou para Zé Neto, que serviu Victor Hugo marcar o 2×0. Aos 35′, Renan recebeu dentro da área e chutou forte, quase marcando para o Nacional.
Contudo, mais uma vez o Nacional não marcou e do outro lado, o ACP não perdoou. Aos 40′, saída errada do Nacional, Yan Gago roubou a bola, tocou para Zé Neto, que tocou de letra para Victor Hugo marcar mais um.
E ainda teve tempo de sair mais gols nos acréscimos. Aos 46′, o Nacional conseguiu diminuir o marcador. Em jogada pelo meio, Elivelton lançou Renan que tocou para Piauí marcar. 3×1.
Logo depois, Zé Neto chutou, o goleiro Pedro Henrique defendeu e no rebote, Marcos Paulo ampliou e fechou o placar. 4×1 ACP.
Outros Jogos
Os demais jogos da rodada tiveram os seguintes resultados:
Paraná Clube 2x0 Toledo
Laranja Mecânica 0x0 Batel
Patriotas 3x1 Rio Branco
Prudentópolis 0x1 Araucária
Agenda
Na oitava rodada, o Nacional recebe o Batel, no estádio José Carlos Galbier, em Campo Mourão. A partida será no sábado (18), às 15h30. Já o Paranavaí enfrenta o Laranja Mecânica, no domingo (19), às 15h30, em casa, no estádio Waldemiro Wagner.
Fonte: Federação Paranaense de Futebol