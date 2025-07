Foz do Iguaçu vence o ACP nos pênaltis e sobe para a Primeira Divisão

O Foz do Iguaçu conquistou o acesso à Primeira Divisão 2026! Na tarde deste domingo (06/7), com uma vitória por 3×2 nos pênaltis, o Azulão eliminou o ACP no estádio do ABC, pelo duelo de volta da semifinal da Segundona SaneACP par 2025, e avançou à grande decisão.

No tempo normal, o duelo terminou empatado em 2×2, em jogo que o Azulão foi buscar a igualdade em duas oportunidades. Guilherme Truyts e Dudu Bahia fizeram os gols do Foz, enquanto Miguel marcou duas vezes para o ACP. Nos pênaltis, o ACP desperdiçou três cobranças e o Foz garantiu a classificação e o retorno à elite do futebol paranaense. Na final, o Azulão enfrentará o Galo Maringá.

Confira os gols e melhores momentos na FPF TV no YouTube.

O jogo

Com o acesso em jogo, o confronto começou, naturalmente, muito estudado e com alta disputa. O Foz buscou controlar as ações através da posse de bola, enquanto o ACP se postou de forma mais recuada e apostou nos contra-ataques.

Em meio a esse choque de estratégias, qualquer erro podia ser fatal. E foi. Aos 20 minutos, após um lançamento longo, Breno e Carlão bateram cabeça, e Miguel aproveitou para se antecipar ao goleiro e mandar de cabeça para o gol: 1×0 ACP.

O Foz, porém, não se abateu e foi em busca do empate. Aos 37 minutos, Giovane levantou na área, Dudu Bahia ajeitou e Guilherme Truyts completou de cabeça para as redes: 1×1.

Quando o jogo se encaminhava empatado para o intervalo, aos 45′, Miguel foi derrubado por Carlão na área e o árbitro assinalou pênalti. O próprio Miguel foi para a cobrança, deslocou o goleiro e marcou o segundo: 2×1 ACP.

No segundo tempo, o Foz foi todo ao ataque, com o desafio de superar o bloqueio defensivo do ACP. Os visitantes se mantiveram bem posicionados e limitaram as chances do Azulão, apesar da forte pressão.

O ACP suportou até onde deu, mas, aos 22 minutos, Kauã cruzou na segunda trave e Dudu Bahia subiu muito para cabecear no canto: 2×2, tudo igual novamente.

Aos 37′, Matheus apareceu com um milagre e evitou a virada do Foz. Em lance de bola parada, Fernando desviou contra o próprio gol e o goleiro fez uma defesa no puro reflexo.

Sem novas chances de gol, o empate persistiu e a decisão foi para os pênaltis. Antes das cobranças, o técnico Adriano Souza trocou os goleiros e colocou Diego em campo.

Na disputa de pênaltis, Dudu Bahia e Daniel desperdiçaram para o Foz, e Dionathan e Jonas perderam para o ACP. Por outro lado, Lucão e Giovane marcaram para o Azulão, enquanto Luanderson e Vitor acertaram para o Vermelhinho. Na série final, o goleiro Matheus, do ACP, foi para a cobrança e acertou a trave. Breno Bora converteu o último pênalti e garantiu o Foz na Primeira Divisão. Final: 3×2 Foz.

Agenda

A grande final da Segundona acontece nos dias 12 e 19 de julho, às 15h30, com transmissão AO VIVO E DE GRAÇA NA FPF TV. O primeiro jogo será em Foz do Iguaçu, enquanto a volta acontece em Maringá.

Fonte: Federação Paranaense de Futebol