Patriotas vence ACP fora de casa e fica mais perto do acesso

O Patriotas conquistou uma importante vitória fora da casa e saiu na frente do ACP, no confronto pelas semifinais da Segundona Sanepar. No estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí, o Jacaré venceu o Vermelhinho por 2×1 e ficou a um empate do acesso para a Primeira Divisão do Campeonato Paranaense.
O time visitante abriu vantagem no placar com gols de Cristian e Miranda. A equipe da casa descontou já nos acréscimos, em pênalti batido por Breno.
Com o resultado, um empate no jogo de volta basta para o Patriotas vencer o confronto. O ACP precisa vencer por ao menos dois gols de vantagem para conquitar a classificação e o acesso. Se a equipe do interior vencer por um gol de vantagem, a decisão será nos pênaltis.
O jogo
O ACP partiu para cima nos primeiros minutos, mas esbarrou na bem postada defesa do Patriotas. Mesmo com mais iniciativa no início, o Vermelhinho não conseguiu criar oportunidades claras de gol. E aos poucos, o Jacaré passou a controlar a partida.
Aos 28’, em um escanteio pelo lado esquerdo, a zaga do ACP afastou o cruzamento. Vini Ribeiro cabeceou de volta para dentro da área e a bola ficou com Cristian, que matou no peito e bateu firme de virada, colocando o Patriotas na frente: 1×0.
O jogo seguiu equilibrado, com poucas chances de gol. Aos 43’, o time visitante chegou ao ataque em um lançamento para Cristian. Em posição de impedimento, ele dividiu com o goleiro Cesar Tanaka, que foi tirar satisfações. Foi o começo de um grande bate-boca, que terminou com as expulsões de Coppetti, do Patriotas, e Fernando, do ACP.
O time da casa se lançou ao ataque no começo do segundo tempo, mas enfrentava uma resistência implacável da defesa do Patriotas. Aos 26’, em mais um ataque do Vermelhinho, Cirilo foi lançado na área, ganhou na velocidade e foi derrubado por Felipe Rocha. Marcos Paulo foi para a cobrança do pênalti e bateu rasteiro para fora.
A chance perdida custou caro ao ACP. Aos 41’, em uma das poucas chances do Patriotas no segundo tempo, Christopher tocou no meio para Miranda, que arriscou o chute de longa distância e marcou um golaço. A bola fez a curva e ainda tocou na trave antes de entrar na gaveta: 2×0.
O ACP não desistiu de buscar o seu gol e chegou lá já nos acréscimos. Aos 44′, após um cruzamento pela direita, a zaga do Patriotas afastou e a bola sobrou para Zé Neto, que mandou de novo para dentro da área. A bola bateu no braço aberto de Gustavo Pidpala. Desta vez, o Vermelhinho não disperdiçou o pênalti. Breno bateu e fechou o placar em 2×1.
Agenda
A segunda partida do confronto entre Patrioas e ACP está marcada para o próximo domingo (24), às 15h30, no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo. Quem levar a melhor garante um lugar na decisão da Segundona Sanepar e a vaga na Primeira Divisão do Campeonato Paranaense em 2027.
Fonte: Federação Paranaense de Futebol