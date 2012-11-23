Toledo marca no fim, vence o ACP e se classifica para o mata-mata da Segundona Sanepar

Postar no X
Na tarde deste sábado (25), ACP e Toledo encerraram a participação na primeira fase da Segundona Sanepar 2026 no estádio Waldemiro Wagner. Nos acréscimos, o Porco marcou o gol da vitória por 1 a 0 e garantiu a permanência na Segunda Divisão Paranaense.
O ACP, que entrou em campo na nona rodada com a classificação assegurada, terminou a primeira fase na sexta colocação, com 10 pontos somados. Já o Toledo ficou em oitavo, também com dez pontos.
Com isso, o Vermelhinho vai enfrentar o Laranja Mecânica nas quartas de final. O jogo de ida será no Waldemiro Wagner, enquanto a partida de volta acontece no Estádio dos Pássaros, em Arapongas. Já o Toledo jogará contra o Paraná Clube, com o primeiro jogo no 14 de Dezembro e a volta em Curitiba.
O jogo
O primeiro tempo foi de amplo domínio dos donos da casa. Mesmo já classificado, o Paranavaí adotou uma postura ofensiva desde o início e só não abriu o placar graças às boas defesas do goleiro Kauan Gomes, do Toledo.
Aos 21 minutos, Marcos Paulo venceu a marcação e finalizou em cima do arqueiro. O confronto entre os dois se repetiu aos 32, quando o atacante soltou uma bomba, mas novamente parou em Kauan Gomes.
Já aos 36, Miguel ajeitou na entrada da área, Dudu Bueno bateu de primeira, e o goleiro do Toledo apareceu mais uma vez para garantir o empate na etapa inicial.
A superioridade do Vermelhinho seguiu no segundo tempo. Aos 37′, João Nascimento ficou com a sobra, cara a cara com o goleiro, mas tirou demais e mandou para fora. Já aos 41′, foi a vez de Kauan Gomes voltar a aparecer, ao defender uma bomba de Caio Igor.
Na reta final, o Toledo foi para o tudo ou nada e começou a ameaçar pela primeira vez no jogo. Aos 44′, Samuel finalizou no ângulo e Cesinha se esticou para defender.
Até que aos 46′, Agnael passou pela marcação e marcou um golaço para definir o jogo e manter o Toledo na 1ª Divisão. Placar final: 0 X 1.
Outros Jogos
Os demais jogos da rodada tiveram os seguintes resultados:
Rio Branco 3 X 1 Prudentópolis
Paraná Clube 2 x 1 Patriotas
Laranja Mecânica 0 X 1 Nacional
Batel 0 X 1 Araucária
Agenda
As quartas de final começam no próximo fim de semana, 2 e 3 de maio. A FPF ainda definirá as datas e os horário de cada confronto.
Fonte: Federação Paranaense de Futebol