Do treino diário em Paranavaí ao pódio na Espanha, Carlinhos apresenta medalha no Gabinete Municipal

O prefeito de Paranavaí, Mauricio Gehlen, recebeu no Gabinete Municipal o atleta multicampeão Carlos Henrique de Souza, o Carlinhos, que ficou em segundo lugar na 41ª Meia Maratona de Castelló, na Espanha. A secretária municipal de Esporte e Lazer, Jane Nunes, também participou do encontro.

A prova foi realizada no dia 25 de janeiro e reuniu 3.410 atletas. Carlinhos completou os 21 quilômetros em 1h07min39s, garantindo a medalha de prata em uma competição de alto nível técnico. O atleta levou o troféu ao Gabinete para o registro oficial.

“O Carlinhos nos enche de orgulho. Ele leva o nome de Paranavaí para o mundo com muito trabalho e talento. O município apoia atletas como ele por meio do Bolsa Atleta, que ajuda na preparação e na participação em grandes competições”, afirmou o prefeito.

Jane Nunes também comentou a conquista. “É muito significativo ver um atleta da nossa cidade no pódio de uma prova internacional. O Bolsa Atleta faz diferença na preparação e permite que Paranavaí esteja representada em grandes competições”, declarou.

Carlinhos ressaltou que o resultado é fruto de um trabalho construído ao longo do tempo. “A gente vem de uma preparação consistente com meu técnico e esse pódio é resultado desse esforço. É uma honra representar Paranavaí e subir em um pódio desse nível”, disse.

Sobre o incentivo, ele explicou que o apoio impacta diretamente no desempenho. “Como eu também trabalho, preciso conciliar horários e viagens. A bolsa ajuda a chegar mais descansado nas provas e contribui com suplementação, alimentação e cuidados como massagem. Isso influencia muito no rendimento”, finalizou.

Atualmente, o município conta com três atletas em nível nacional (no atletismo, pedestrianismo e fisiculturismo) que recebem bolsa no valor de R$ 1.348,44, além de outros 32 atletas em nível estadual, com bolsa de R$ 1.011,33. As modalidades contempladas incluem atletismo, futsal, judô, vôlei de praia, taekwondo, xadrez, pedestrianismo, paralímpico e fisiculturismo.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí