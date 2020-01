Estão abertas as inscrições para a 43ª edição do Campeonato Interno de Voleibol Misto (CIVOM) de Paranavaí. O período de inscrições começou nesta segunda-feira (13/1) e vai até o próximo dia 21 de janeiro.

Para participar do campeonato é preciso fazer a inscrição individual. O sorteio para formação das equipes está marcado para o dia 22 de janeiro. As inscrições devem ser feitas na Ótica Eska.

Os jogos nas Classes A, B, C, Máster (feminino 35 anos e masculino 40 anos) e Veterano (feminino 45 anos e masculino 50 anos) vão acontecer no Ginásio Lacerda Braga, a partir do dia 24 de janeiro.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, ou através do telefone (44) 3902-1008.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí