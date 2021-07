1ª Copa Paranavaí de FIFA 21 termina com Evandro Wanderlei campeão

A Prefeitura de Paranavaí finalizou neste fim de semana a 1ª Copa Paranavaí FIFA 21 de Playstation 4. O torneio, que contou com a participação de 32 jogadores, foi dividido entre uma fase on-line (classificatória) e uma fase presencial (eliminatória).



Evandro Wanderlei campeão 1ª Copa Paranavaí de FIFA 21





A fase eliminatória foi realizada na Casa da Cultura e o evento teve transmissão ao vivo na página da Prefeitura de Paranavaí no Facebook. O campeonato seguiu as regras em vigor da Federação Paranaense de Futebol Digital e Virtual. A coordenação ficou por conta das secretarias municipais de Esporte e Lazer, Comunicação e Fundação Cultural.

O grande campeão e também artilheiro do campeonato foi Evandro Wanderlei que venceu Luan Paulo Demétrio na final por 1x0. O terceiro lugar ficou com Matheus Gomes e o prêmio de gol mais bonito ficou com Alan Marcelo. Todos os atletas que participaram do campeonato receberam um card. Os três primeiros colocados e o autor do gol mais bonito foram premiados com troféu.

"O torneio foi um grande sucesso e pretendemos fazer novos campeonatos. Já estudamos uma nova edição do torneio de FIFA, mas também vamos analisar opções de outros jogos. Ficamos muito felizes com a participação e adesão dos jogadores d esperamos que no futuro tenhamos novos torneios", disse a diretora de Esporte e Lazer de Paranavaí, Ieda Cândido.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí