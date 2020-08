Campeões dos Estaduais em 2020

Para você que acompanha e com o final dos principais campeonatos estaduais de futebol, o Paranavaí Online publica a lista de campeões:

- No Alagoano, o CRB é campeão e vence o 31º título.

- No Amazonense não houve campeão (*).

- No Baiano, o Bahia é tricampeão e vence o 49º título.

- No Carioca, o Flamengo é bicampeão e vence o 36º título.

- No Paranaense, o Athletico é tricampeão e vence o 26º título.

- No Paulista, o Palmeiras, é campeão e vence o 23º título.

- No Pernambucano, o Salgueiro é campeão e vence o primeiro título.

(*) Devido a pandemia, após ter realizado apenas 3 das 7 rodadas previstas no segundo turno, o Campeonato Amazonense foi encerrado sem declarar um campeão ou rebaixados.

Os demais campeonatos ainda não terminaram devido a pandemia do Covid-19. Esta página será atualizada assim que os campeonatos forem concluídos.