Campeões dos Estaduais em 2021

Para você que acompanha e com o final dos principais campeonatos estaduais de futebol, o Paranavaí Online publica a lista de campeões:

- No Alagoano, o CSA é campeão e vence o 40º título.

- No Amazonense, o Manaus é campeão e vence o 4º título.

- No Baiano, o Atlético de Alagoinhas é campeão e vence o primeiro título.

- No Brasiliense, o Brasiliense é campeão e vence o 10º título.

- No Capixaba, o Real Noroeste é campeão e vence o primeiro título.

- No Carioca, o Flamengo é tricampeão e vence o 37º título.

- No Cearense, o Fortaleza é tricampeão e vence o 44º título.

- No Gaúcho, o Grêmio é tetracampeão e vence o 40º título.

- No Goiano, o Grêmio Anápolis é campeão e vence o primeiro título.

- No Maranhense, o Sampaio Correa é bicampeão e vence o 35º título.

- No Mato Grossense, o Cuiabá é campeão e vence o 10º título.

- No Mineiro, o Atlético é BIcampeão e vence o 46º título.

- No Paraense, o Paysandu é bicampeão e vence o 49º título.

- No Paulista, o São Paulo, é campeão e vence o 22º título.

- No Pernambucano, o Náutico é campeão e vence o 23° título.

- No Piauiense, o Altos é campeão e vence o 3º título.

- No Sergipano, o Sergipe é campeão e vence o 36º título.

- No Sul Matogrossense, o Costa Rica é campeão e vence o primeiro título.

Os campeonatos Acreano, Amapaense, Catarinense, Paraibano, Paranaense, Potiguar, Rondoniense, Roraimense e Tocantinense ainda não terminaram. Esta página será atualizada assim que os campeonatos forem concluídos.