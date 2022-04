Campeões dos Estaduais em 2022

Para você que acompanha e com o final dos principais campeonatos estaduais de futebol, o Paranavaí Online publica a lista de campeões:

- No Amazonense, o Manaus é bicampeão e vence o 5º título.

- No Carioca, o Fluminense é campeão e vence o 32º título.

- No Catarinense, o Brusque é campeão e vence o segundo título.

- No Gaúcho, o Grêmio é pentacampeão e vence o 41º título.

- No Goiano, o Atlético Goianiense é campeão e vence o 16º título.

- No Mato Grossense, o Cuiabá é bicampeão e vence o 11º título.

- No Mineiro, o Atlético é tricampeão e vence o 47º título.

Demais campeonatos ainda estão em andamento. Esta página será atualizada assim que outros campeões estiverem definidos.