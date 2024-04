Campeões dos Estaduais em 2024

Para você que acompanha e com o final dos principais campeonatos estaduais de futebol, o Paranavaí Online publica a lista de campeões:

- No Alagoano, o CRB é tricampeão e vence o 34º título.

- No Baiano, o Vitória é campeão e vence o 30º título.

- No Brasiliense, o Ceilândia é campeão e vence o 3º título.

- No Carioca, o Flamengo é campeão e vence o 38º título.

- No Catarinense, o Criciúma é bicampeão e vence o 12º título.

- No Cearense, o Ceará é campeão e vence o 46º título.

- No Gaúcho, o Grêmio é heptacampeão e vence o 43º título.

- No Goiano, o Atlético Goianiense é tricampeão e vence o 18º título.

- No Mato Grossense, o Cuiabá é tetracampeão e vence o 13º título.

- No Mineiro, o Atlético é pentacampeão e vence o 49º título.

- No Paranaense, o Athletico é bicampeão e vence o 28º título.

- No Paulista, o Palmeiras, é tricampeão e vence o 26º título.

- No Pernambucano, o Sport é bicampeão e vence o 44° título.

- No Piauiense, o Altos é campeão e vence o 4° título.

- No Tocantinense, o União é campeão e vence o 2º título.

Demais campeonatos ainda estão em andamento. Esta página será atualizada assim que outros campeões estiverem definidos.