Campeões dos Estaduais em 2025

Para você que acompanha e com o final dos principais campeonatos estaduais de futebol, o Paranavaí Online publica a lista de campeões:

- No Acreano, o Independência é bicampeão e vence o 13º título.

- No Alagoano, o CRB é tetracampeão e vence o 35º título.

- No Baiano, o Bahia é campeão e vence o 51º título.

- No Brasiliense, o Gama é campeão e vence o 14º título.

- No Carioca, o Flamengo é bicampeão e vence o 39º título.

- No Catarinense, o Avaí é campeão e vence o 19º título.

- No Cearense, o Ceará é bicampeão e vence o 47º título.

- No Gaúcho, o Internacional é campeão e vence o 46º título.

- No Goiano, o Vila Nova é campeão e vence o 16º título.

- No Mato Grossense, o Primavera é campeão pela primeira vez.

- No Mineiro, o Atlético é hexacampeão e vence o 50º título.

- No Paraibano, o Sousa é bicampeão e vence o 4º título.

- No Paranaense, o Operário é campeão e vence o 2º título.

- No Paulista, o Corinthians, é campeão e vence o 31º título.

- No Piauiense, o Piauí é campeão e vence o 6° título.

- No Potiguar, o América é tricampeão e vence o 39º título.

- No Sergipano, o Confiança é bicampeão e vence o 24º título.

Demais campeonatos ainda estão em andamento. Esta página será atualizada assim que outros campeões estiverem definidos.