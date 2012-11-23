Campeões dos Estaduais em 2026

Postar no X
Para você que acompanha e com o final dos principais campeonatos estaduais de futebol, o Paranavaí Online publica a lista de campeões:
No Alagoano, o CRB é pentacampeão e vence o 36º título.
No Baiano, o Bahia é bicampeão e vence o 52º título.
No Carioca, o Flamengo é tricampeão e vence o 40º título.
No Catarinense, o Barra é campeão pela primeira vez.
No Cearense, o Fortaleza é campeão e vence o 47º título.
No Gaúcho, o Grêmio é campeão e vence o 44º título.
No Maranhense, o IAPE é campeão pela primeira vez.
No Mato Grossense, o Mixto é campeão e vence o 25º título.
No Mineiro, o Cruzeiro é campeão e vence o 39º título.
No Paraense, o Paysandu é campeão e vence o 51º título.
No Paranaense, o Operário é bicampeão e vence o 3º título.
No Paulista, o Palmeiras, é campeão e vence o 27º título.
No Pernambucano, o Sport é tetracampeão e vence o 46° título.
Demais campeonatos ainda estão em andamento. Esta página será atualizada assim que outros campeões estiverem definidos.