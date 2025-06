Confira a tabela das quartas de final da Segundona Sanepar 2025

Depois de uma rodada emocionante, foram definidos os times que avançaram de fase na Segundona Sanepar 2025. Os jogos serão de ida e volta e as quartas de final começam no próximo fim de semana (14 e 15/06).

Primeiro colocado na primeira fase da competição, com 23 pontos e sem perder nenhuma partida, o Galo Maringá vai enfrentar o Toledo, que terminou na oitava colocação. O primeiro jogo será no estádio 14 de Dezembro, e a partida de volta no Willie Davids.

O segundo lugar na classificação foi definido nos instantes finais. Com um gol nos acréscimos e levando em consideração os critérios de desempate, o Paranavaí ficou na segunda colocação, com 17 pontos. O Vermelhinho enfrenta o Laranja Mecânica, que fechou a fase com 10 pontos, em 7º. Primeira partida em Arapongas, no Estádio dos Pássaros, e segunda no Waldemiro Wagner.

Em terceiro lugar e com o mesmo número de pontos (17), o Foz do Iguaçu vai encarar o Batel, que perdeu na última rodada e ficou em 6º. O primeiro confronto será em Guarapuava e o segundo, definindo a vaga, no Estádio do ABC.

O duelo que fecha as quartas de final é entre o 4º colocado, Patriotas (com 13 pontos) e o 5º, o Nacional (que fechou com 11 pontos a primeira etapa). As duas equipes começam a decidir o futuro em Campo Mourão e fazem o jogo de volta em Paranaguá.

Confira a tabela detalhada:

JOGOS DE IDA

Sábado (14/06):

15h30 – Toledo x Galo Maringá (Estádio 14 de Dezembro)

18h30 – Nacional x Patriotas (José Carlos Galbier)

Domingo (15/06):

15h30 – Batel x Foz do Iguaçu (Waldomiro Gelinski)

18h30 – Laranja Mecânica x Paranavaí (José Chiappin)

JOGOS DE VOLTA

Sábado (21/06):

15h30 – Patriotas x Nacional (Gigante do Itiberê)

18h30 – Galo Maringá x Toledo (Willie Davids)

Domingo (22/06):

15h30 – Paranavaí x Laranja Mecânica (Waldemiro Wagner)

15h30 – Foz do Iguaçu x Batel (Estádio do ABC)

Fonte: Federação Paranaense de Futebol