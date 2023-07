Copa Servidor promete disputas acirradas entre funcionários do município e integração das secretarias

O município de Paranavaí vai realizar a partir do próximo mês a 2ª edição da Copa dos Servidores Municipais de Society. Após o sucesso da primeira edição, a competição já agita os bastidores das secretarias antes mesmo de começar, esquenta o clima e promete disputa acirrada.

O evento que é organizado pelas secretarias de Administração, Esportes e Lazer e contará com a parceria da Fundação Cultural, Secretaria de Comunicação e demais secretarias para realizar atrações nos dias de jogos, que serão disputados no campo de Society do Estádio Municipal.

“Vamos potencializar uma ação interna focada nos servidores para favorecer um clima organizacional leve e descontraído. Este momento é importante para prática esportiva e lazer dos servidores. Isso também faz parte do nosso trabalho, promover ações que façam nossos servidores terem momentos de descontração e alegria”, ressalta o secretário de Administração, Márcio Assakawa.

O campeonato começa no dia 1º de agosto e terá jogos disputados às terças, quartas e quintas. No primeiro dia de jogo e na final, o município vai preparar um evento com narração dos jogos e haverá food trucks para os torcedores curtirem o ambiente.

“Esse é mais um evento que vamos fazer para levar lazer e diversão para a população. Dessa vez, a competição ainda vai ajudar no entrosamento entre os servidores, tornando-se uma experiência única e muito aguardada por todos”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Rafael Octaviano.

Servidores poderão formar a equipe unindo, no máximo, duas secretarias e não poderão repetir as parcerias do ano anterior. A novidade para este ano fica por conta da criação da categoria feminino. Não há restrição de parcerias entre secretarias e poderão jogar servidoras, esposas e filhas de servidores, além das estagiárias.

O secretário de Comunicação, Américo de Castro, completa sobre o evento “No final das contas, promover um ambiente de trabalho saudável, motivador e produtivo para todos nós que servimos o município, é essencial. Se o clima de trabalho é bom, naturalmente o resultado vem e quem mais sai ganhando é o município”.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí