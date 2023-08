Copa Servidor terá Torneio de Início para abrir disputas a partir do dia 8

O município de Paranavaí vai realizar a partir da próxima semana a 2ª edição da Copa dos Servidores Municipais de Society. Após o sucesso da primeira edição, a competição já agita os bastidores das secretarias antes mesmo de começar, esquenta o clima e promete disputa acirrada.

O evento que é organizado pelas secretarias de Administração, Esportes e Lazer e contará com a parceria da Fundação Cultural, Secretaria de Comunicação e demais secretarias para realizar atrações nos dias de jogos, que serão disputados no campo de Society do Estádio Municipal.

“Vamos potencializar uma ação interna focada nos servidores para favorecer um clima organizacional leve e descontraído. Este momento é importante para prática esportiva e lazer dos servidores. Isso também faz parte do nosso trabalho, promover ações que façam nossos servidores terem momentos de descontração e alegria”, ressalta o secretário de Administração, Márcio Assakawa.

O campeonato começa na próxima terça-feira, dia 8 de agosto. No primeiro dia, haverá um “Torneio de Início” para aquecer ainda mais as disputas entre as secretarias. O primeiro jogo está marcado para 19h30 e a final deve acontecer a partir das 22h.

“Esse é mais um evento que vamos fazer para levar lazer e diversão para a população. Dessa vez, a competição ainda vai ajudar no entrosamento entre os servidores, tornando-se uma experiência única e muito aguardada por todos”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Rafael Octaviano.

Após o “Torneio de Início”, a Copa Servidor começa pra valer na próxima quinta-feira, dia 10 de agosto. Com jogos às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 21h15, a disputa se encerrará no dia 31 de agosto com as finais.

O secretário de Comunicação, Américo de Castro, completa sobre o evento “No final das contas, promover um ambiente de trabalho saudável, motivador e produtivo para todos nós que servimos o município, é essencial. Se o clima de trabalho é bom, naturalmente o resultado vem e quem mais sai ganhando é o município”.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí