A Federação Paranaense de Futebol anuncia que o Campeonato Paranaense está de casa nova. Em um acordo inédito, o presidente da FPF, Hélio Pereira Cury, acertou a transmissão de 54 partidas da competição estadual através do maior serviço de streaming de esportes do mundo: DAZN. Essa será a maior cobertura da história da competição, que anteriormente tinha como recorde a transmissão de 45 partidas em TV aberta e fechada, em 2016.



DAZN fará a transmissão do Campeonato Paranaense de 2020





O Campeonato Paranaense é o primeiro torneio regional a ser exibido na plataforma e de maneira exclusiva. Por isso, o DAZN anunciou também a redução do valor da assinatura mensal. Para assistir às partidas, o torcedor paranaense irá pagar R$ 19,90. “O novo posicionamento de preço é parte dos planos do DAZN para acelerar ainda mais seu crescimento no Brasil”, informou nota enviada pela empresa.

A plataforma DAZN, no Brasil, também realiza a transmissão de competições como Copa Sul-Americana, Série C do Campeonato Brasileiro, Série A do italiano, Ligue 1, Campeonato Turco e jogos da Premier League. Além de futebol, também estão à disposição do assinante campeonatos nacionais e internacionais de basquete, tênis e lutas.

“A DAZN, juntamente com a Federação, vai realizar uma reunião com os clubes no início de janeiro para expor todo o trabalho que será realizado. Eles estão bastante entusiasmados e irão realizar investimento de grande porte em divulgação. Irão transmitir de 4 a 6 partidas por rodada e assim, aumenta a visibilidade para que os clubes possam trabalhar com os patrocinadores”, comentou o presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Pereira Cury.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Federação Paranaense de Futebol