Definida a tabela de jogos do Campeonato Paranaense série C

A Federação Paranaense de Futebol divulgou nesta sexta-feira (18/9) a tabela dos jogos da primeira fase do primeiro turno Grupo A do Campeonato Paranaense de Futebol da série C. O Atlético Clube de Paranavaí (ACP) inicia a sua jornada jogando em casa no dia 18 de Novembro contra o S.C Campo Mourão as 15h30min.

No dia 22 de novembro o vermelhinho volta a campo contra o C.A Cambé fora de casa, pela segunda rodada do campeonato, e no dia 25 de novembro, o ACP pega a A.Portuguesa Londrinense em casa, pela terceira rodada do primeiro turno.

Abrindo o 2º Turno do campeonato, o ACP volta a jogar contra o Cambé em casa no dia 28 de novembro às 15h30min, no dia 2 de dezembro entra em campo fora de casa contra a A. Portuguesa Londrinense, e no dia 6 de dezembro, o furacão do fim da linha pega o S.C Campo Mourão as 15h30min fora de casa.

Amistoso

Dando continuidade a preparação para o campeonato, neste sábado (19/9), o vermelhinho fez um amistoso, visando a preparação dos atletas para a temporada de 2020.

O amistoso aconteceu na cidade de Maringá, e o vermelhinho perdeu por 4 a 1. No final do primeiro tempo o Maringá abriu o placar após um erro de saída de bola do ACP, já no segundo, com o desgaste físico e as alterações, o Maringá conseguiu ampliar o placar para 4 a 1 e venceu a partida. O gol do ACP foi marcado pelo atleta Edgard por cobertura.



Amistoso para preparação do ACP para o Paranaense





Ao todo, para a partida foram relacionados 20 atletas, entre eles os titulares 1- Mim (Gol), 2 - Everton (zagueiro) , 3 - Asa (Zagueiro), 4 - Gustavo (Zagueiro) , 6 - Silvinho (Zagueiro), 5 - Dadá (Meio Campo), 8 - Márcio (Meio Campo), 7 - Ricardinho (Atacante), 10 - Nicolas (Atacante), 11 - Pelé (Atacante) e 9 - Léo (Atacante). No banco estavam Farias, Gabriel, Gruh, Diogo, Matheus Dalli, Vitinho, Cristiano, Edgard e Jean, que também entram em campo.

De acordo com o técnico Rafael Octaviano, o amistoso deste sábado foi um excelente teste, já que o Maringá esta em uma fase de preparação mais adiantada que a do vermelhinho.

"A partida nos mostrou que estamos no caminho certo. Foi um excelente teste, de grande valia. Jogamos contra uma grande equipe, que realmente já estava em uma fase de preparação mais adiantada que a nossa, que começando a pré-temporada para disputa a terceira há pouco tempo, porém, a tendência é crescer, por isso estamos animados e acreditamos que estamos no caminho certo'', disse o treinador.

De acordo com o treinador, na próxima semana há a possibilidade de acontecer mais um amistoso com times da região, mas por enquanto ainda não há a confirmação.

Confira a tabela dos jogos do vermelhinho:



Jogos do ACP no Paranaense Série C 2020





Fonte: Assessoria Atlético Clube Paranavaí