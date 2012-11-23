Definidas as datas e horários das quartas de final da Segundona Sanepar 2026

Estão definidas as datas e horários dos confrontos de quartas de final da Segundona Sanepar 2026. A fase eliminatória da competição tem início já neste sábado (02/05), com a disputa dos jogos de ida do mata-mata.
As oito equipes classificadas entram em campo em duelos de ida e volta, com os mandos definidos conforme a campanha na primeira fase. Batel e Prudentópolis terminaram a primeira fase nas últimas posições e foram rebaixados à Terceira Divisão.
Confira a programação completa:
Quartas de final – Jogos de ida
02/05 (sábado)
15h30 – ACP x Laranja Mecânica – Estádio Waldemiro Wagner
19h00 – Nacional x Patriotas – Estádio José Carlos Galbier
03/05 (domingo)
15h30 – Toledo x Paraná Clube – Estádio 14 de Dezembro
15h30 – Rio Branco x Araucária – Gigante do Itiberê
Quartas de final – Jogos de volta
09/05 (sábado)
15h30 – Araucária x Rio Branco – A definir
18h30 – Laranja Mecânica x ACP – Estádio José Chiappin
10/05 (domingo)
15h30 – Patriotas x Nacional – Estádio Atílio Gionédis
17h00 – Paraná Clube x Toledo – Vila Capanema
Fonte: Federação Paranaense de Futebol