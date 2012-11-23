Definidas as datas e horários das semifinais da Segundona Sanepar 2026

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Estão definidas as datas e horários dos confrontos das semifinais da Segundona Sanepar 2026. A fase eliminatória da competição que decidirá os dois finalistas tem início já neste sábado (16/05), com a disputa dos jogos de ida do mata-mata.
Os quatro clubes classificados entram em campo em duelos de ida e volta, com os mandos definidos conforme a campanha.
Confira a programação completa:
Semifinais– Jogos de ida
16/05 (sábado)
15h30 – ACP x Patriotas – Estádio Waldemiro Wagner
17/05 (domingo)
15h30 – Araucária x Paraná Clube – Gigante do Itiberê
Semifinais– Jogos de volta
23/05 (sábado)
15h30 – Paraná Clube x Araucária – Vila Capanema
24/05 (domingo)
15h30 – Patriotas x ACP – Atílio Gionedis
Fonte: Federação Paranaense de Futebol