A Federação Paranaense de Futebol (FPF) definiu na tarde desta segunda-feira (14/9) , em uma reunião on-line, como serão as partidas do Campeonato Paranaense série C deste ano, e o nome dos times que irão disputar o campeonato.

De acordo com a Federação, a competição está marcada para começar no dia 18 de novembro, e o encerramento será no dia 20 de dezembro. Da região serão quatro times disputando, em partidas de ida e volta, totalizando seis jogos, e os dois melhores se classificam para a semi-final.



Definido o arbitral para o Campeonato Paranaense série C





O Atlético Clube de Paranavaí irá disputar a série C no grupo A com a Lusa, Campo Mourão, e Cambé. Já no grupo B estão Grecal, Iguaçu, e Vere. Todos disputarão quatro partidas, duas em casa e duas fora.

O melhor do grupo A pega segundo do grupo B, e o melhor Grupo B pega segundo grupo A. A Semi-final e final serão definidas em jogos ida e volta, e o time que tiver melhor desempenho, decidirá o campeonato em casa.

Este ano, por conta da pandemia do Coronavírus a Federação decidiu que não haverá torcida nos estádios, e antes de cada partida, os jogadores deverão estar com os exames do Covid-19 em mãos, e serem entregues ao delegado da partida antes de entrarem em campo como forma de prevenção.

De acordo com o Presidente do ACP Francisco Carneiro do Santos (Chicão), a expectativa para este ano é brigar por uma vaga no acesso, e lutar pelo título.

"A expectativa é grande, e como este ano teremos o grupo do norte, sem viagens longas, diminuímos as despesas, e isso ajudará ainda mais o vermelhinho. Estamos confiantes que com o trabalho bem feito que está sendo realizado, iremos conquistar uma vaga na final", disse Chicão.

O vermelhinho já começou a sua pré-temporada, no último sábado (12), foi realizado o primeiro treino no Estádio Dr. Waldemiro Wagner, com alguns atletas experientes, amadores e a base da cidade. O treino foi realizado seguindo as determinações do município quanto aos cuidados com o coronavírus, todos os atletas estavam utilizando máscaras, e na entrada do estádio, foi realizado a aferição de temperatura de cada atleta que participou do treino.

Fonte: Assessoria Atlético Clube Paranavaí