Federação Paranaense de Futebol realiza arbitral da Copa Paraná 2026

A Federação Paranaense de Futebol realizou nesta terça-feira (07) o arbitral da Copa Paraná 2026. A reunião aconteceu na sede da FPF e contou com a presença de dirigentes da entidade e de representantes dos clubes que disputarão a competição.

Durante o encontro, foram discutidos as datas da competição, o regulamento e a fórmula de disputa. Em 2026, nove equipes confirmaram participação: Athletico, Azuriz, Cascavel, Cianorte, Foz do Iguaçu, Londrina, Paraná Clube, ACP e São Joseense.

O início da Copa Paraná está marcado para o dia 29 de agosto, enquanto o término está previsto para 28 de novembro.

Fórmula de disputa

As equipes se enfrentarão em turno único. Os dois primeiros colocados avançam diretamente às semifinais, enquanto os clubes que terminarem entre a terceira e a sexta colocação disputarão os playoffs em jogo único (3º x 6º e 4º x 5º), com mando da equipe de melhor campanha.

Na sequência, os classificados disputarão as semifinais em jogos de ida e volta, assim como a grande decisão.

Nova identidade

A Copa Paraná ganhou um novo nome e uma nova identidade visual para a temporada de 2026. No ano passado, a competição retornou oficialmente ao calendário estadual com o nome de Taça FPF, ampliando o calendário dos clubes e garantindo vagas em competições nacionais.

O clube campeão da Copa Paraná poderá optar por uma vaga na Copa do Brasil 2027 ou na Copa Sul-Sudeste 2027. Se o campeão já tiver assegurado uma vaga na Copa do Brasil e/ou na Copa Sul Sudeste através da 1ª Divisão Paranaense, as vagas serão preenchidas pelo vice-campeão e, assim, sucessivamente.

Fonte: Federação Paranaense de Futebol