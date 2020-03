Num ato de seu presidente, Hélio Pereira Cury, a Federação Paranaense de Futebol decidiu hoje, 16/3, suspender por prazo indeterminado o Campeonato Paranaense de Futebol Profissional da 1ª Divisão de 2020.

O ato levou em consideração as recomendações do Ministério da Saúde e a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que já havia suspendido as competições nacionais em andamento.

Também considerou o risco de propagação e contaminação em massa, bem como a saúde de todas as pessoas envolvidas para realização das partidas de futebol e a necessidade de prevenção do COVID-19 (Coronavírus).

Fonte: Federação Paranaense de Futebol