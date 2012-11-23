Finais da Segundona Sanepar 2026 têm datas e horários confirmados

A Federação Paranaense de Futebol definiu as datas e horários das finais da Segundona Sanepar 2026. ACP e Paraná Clube disputam o título da competição em dois jogos, com início neste sábado (30/05), no Noroeste do Estado.

Por ter feito a melhor campanha ao longo do campeonato, o Paraná Clube terá o mando de campo da partida decisiva, marcada para a Vila Capanema.

Os dois finalistas já garantiram o acesso à Primeira Divisão do Campeonato Paranaense de 2027.

Confira a programação completa:

Final – Jogo de ida

30/05 (sábado)

15h – ACP x Paraná Clube – Estádio Waldemiro Wagner

Final – Jogo de volta

06/06 (sábado)

15h30 – Paraná Clube x ACP – Vila Capanema

Fonte: Federação Paranaense de Futebol