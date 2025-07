Galo Maringá é campeão da Segundona Sanepar 2025

Honrando o Dia do Futebol, Galo Maringá e Foz do Iguaçu fizeram uma grande final de Segundona neste sábado (19/7), no Estádio Willie Davids. O Galo Maringá venceu por 3×1 e com o resultado de 2×2 no primeiro jogo, o time alvinegro se tornou o campeão da Segundona Sanepar 2025. Adiel duas vezes e Iruam marcaram os gols do título.

As duas equipes chegaram na final bem motivadas. O Galo entrou em campo invicto, com a melhor defesa e o melhor ataque da competição. Do outro lado, o Foz estava com nove jogos de invencibilidade e buscando o segundo título da história da Segundona. O primeiro foi justamente contra o Galo Maringá (na época chamado de Aruko), em 2022.

O jogo

A partida começou movimentada, com as duas equipes buscando o gol. Porém, logo aos 5’, o Foz precisou fazer uma alteração na equipe. Breno deixou o campo machucado para a entrada de Nykollas.

O Galo teve a primeira chegada perigosa do jogo aos 7’. Dhiordan cortou a marcação e chutou de fora da área, a bola passou perto. Na sequência, outra boa chegada alvinegra. Iruan invadiu a área e finalizou para boa defesa de Carlão.

Aos 20’, o Galo Maringá tirou o zero do placar. Júnior Prego cobrou escanteio na segunda trave e o artilheiro Adiel completou para as redes, de cabeça. 1×0. Após o gol, o Azulão da fronteira foi pra cima, ficou mais com a posse de bola e quase empatou aos 38’. Em jogada de contra-ataque, Giovane cruzou e Lucão cabeceou por cima.

Contudo, na reta final do primeiro tempo, o Galo pressionou no campo de ataque e deu certo. Júnior Prego lançou pra frente e o goleiro saiu errado na bola, foi aí que Eli Jr ganhou a disputa e tocou para Adiel, que com o gol aberto, chutou no ângulo para marcar o décimo gol dele na competição. 2×0.

Emoção no segundo tempo

Na volta do intervalo, já no primeiro minuto, o artilheiro Adiel desperdiçou a chance de marcar o terceiro. Em jogada pela direita, Romaílson cruzou e Adiel, na pequena área, chutou pra fora. Aos 5’, o Foz respondeu. Em cobrança de escanteio, Allan cabeceou perto da trave.

A partida ficou truncada, com muitos erros dos dois lados, mas aos 15’, o Foz conseguiu diminuir o placar. Em cobrança de falta, Giovane chutou cruzado, a bola ganhou velocidade e entrou. 2×1. Já no lance seguinte, quase o empate do Azulão. Daniel Bahia cabeceou no travessão.

Desta forma, com a diferença de um gol no placar, o Azulão foi pra cima e assim pressionou no campo de ataque, criando boas chances. Aos 42′, o Foz teve uma grande chance de empatar, mas acabou perdendo. Daniel Bahia chutou de fora da área, Caio defendeu e no rebote, Uberaba perdeu o gol.

Na pressão e com o Foz todo no ataque, o Galo conseguiu um contra-ataque e em uma jogada rápida, Crystian Noto sofreu pênalti. Sendo assim, Iruan foi pra bola e o goleiro Diego fez a defesa. Porém, na sequência do lance, Iruam recebeu cruzamento na área e dessa vez marcou. 3×1 Galo Maringá, para fechar o placar e conseguir o título da Segundona Sanepar 2025.

Premiação

Além de levar o título pra casa, o Galo Maringá protagonizou outros números da competição. O time alvinegro terminou com o artilheiro, que foi Adiel, com 10 gols. Além disso, o goleiro menos vazado, Caio Bolonhin. Ainda fechou o campeonato invicto, com o melhor ataque e a melhor defesa da Segundona.

Vem aí a Taça FPF

O próximo compromisso das duas equipes pode ser a Taça FPF 2025. Tanto Galo Maringá quanto Foz do Iguaçu foram convidados à participar do torneio que dará ao campeão uma vaga na Copa do Brasil 2026. O arbitral da competição irá correr no dia 31 de agosto.

Fonte: Federação Paranaense de Futebol