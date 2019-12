Neste domingo (22/12), Paranavaí será palco da quarta edição do jogo das estrelas, uma partida de futebol beneficente que reúne jogadores de clubes nacionais e internacionais, além de atletas que participam ou já participaram de outras modalidades esportivas.

Este ano, como nos anos anteriores, o evento terá outros atrativos. Além da partida, quem for ao Clube Campestre, vai conferir um minitorneio com escolinhas de futebol da cidade.



Jogo das Estrelas 2019





A apresentação dos atletas mirins será às 16h00 e após o minitorneio, os atletas mirins irão entrar em campo acompanhando as estrelas do jogo principal.

A partida das estrelas começas às 17h30, a entrada é 1 Kg de alimento não perecível. Toda a arrecadação será revertida às entidades filantrópicas de Paranavaí.

De acordo com um dos organizadores do evento Rafael Avelar, este ano o jogo irá começar após o fechamento do comércio.

“Devido ao grande sucesso do ano passado, este ano vamos privilegiar também os comerciantes e colaboradores. Pensamos em começar o evento após o fechamento do comercio, para que todos possam participar desta festa, e juntos fazermos o bem para quem precisa”, disse Rafael.

Os nomes dos jogadores que serão escalados para esta partida será divulgados ainda esta semana.

Fonte: Assessoria do Evento