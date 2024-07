O Paraná Clube é campeão da Segundona Santa Cruz! Nos pênaltis, o Tricolor venceu o Rio Branco, no estádio Gigante do Itiberê, e ficou com o título da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense em 2024.

No tempo normal, um grande jogo que terminou com vitória do Rio Branco por 2×1. Valdívia e Adiel marcaram os gols do Rio Branco, enquanto Ítalo fez o gol paranista.

Como o primeiro jogo terminou 1×0 para o Paraná Clube (2×2 no agregado), a decisão foi para os pênaltis. Na marca da cal, 5×4 para o Paraná Clube, o Campeão da Segundona Santa Cruz!

Com informações da Federação Paranaense de Futebol