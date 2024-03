Tabela do Campeonato Paranaense de Futebol 2024 - 2ª Divisão

A Federação Paranaense de Futebol divulgou a tabela para o Campeonato Paranaense de Futebol - 2ª Divisão. A competição deverá ter início no dia 4 de maio e a estreia do ACP será no dia seguinte, contra o Rio Branco no estádio Gigante do Itiberê em Paranaguá. O time encerra a primeira fase jogando em casa, contra o Paraná Clube, no dia 30 de junho. Serão 4 jogos em casa e 5 como visitantes na primeira fase.

O regulamento permanece o mesmo do ano anterior, primeira fase será disputada em turno único onde todas as equipes se enfrentam em nove partidas. As quatro equipes que obtiverem melhor classificação passam para as semifinais e os dois finalistas sobem para a primeira divisão em 2025. Tanto semifinais como as finais serão disputadas em partidas de ida e volta. As duas piores equipes da primeira fase serão rebaixadas e disputarão a terceira divisão em 2025.

Tabela da Primeira Fase do Campeonato

1ª rodada: 4 e 5 de maio

Paraná Clube x Nacional - 04/05, sábado, às 16h, na Vila Capanema

Patriotas x Laranja Mecânica - 04/05, sábado, às 18h30, no Atílio Gionédis

Rio Branco x ACP - 05/05, domingo, às 11h, no Gigante do Itiberê

Iguaçu x Apucarana - 05/05, domingo, às 16h, no Antiocho Pereira

Foz do Iguaçu x Grêmio Maringá - 05/05, domingo, às 18h, no estádio do ABC

2ª rodada: 11 e 12 de maio

ACP x Iguaçu - 11/05, sábado, às 16h, no Estádio Municipal Dr. Waldemiro Wagner

Paraná Clube x Apucarana - 11/05, às 18h30, na Vila Capanema

Nacional x Laranja Mecânica - 12/05, domingo, às 11h, em local a definir

Grêmio Maringá x Rio Branco - 12/05, domingo, às 16h, no Willie Davids

Foz do Iguaçu x Patriotas - 12/05, domingo, às 18h, no estádio do ABC

3ª rodada: 18 e 19 de maio

Rio Branco x Paraná Clube - 18/05, sábado, às 16h, no Gigante do Itiberê

Laranja Mecânica x ACP - 18/05, sábado, às 18h30, no Estádio Municipal José Chiappin

Apucarana x Grêmio Maringá - 19/05, domingo, às 11h, no Estádio Municipal Olímpio Barreto

Iguaçu x Patriotas - 19/05, domingo, às 16h, no Antiocho Pereira

Nacional x Foz do Iguaçu - 19/05, domingo, às 18h, em local a definir

4ª rodada: 25 e 26 de maio

ACP x Foz do Iguaçu - 25/05, sábado, às 16h, no Estádio Municipal Dr. Waldemiro Wagner

Paraná Clube x Laranja Mecânica - 25/05, sábado, às 18h30, na Vila Capanema

Patriotas x Grêmio Maringá - 26/05, domingo, às 11h, no Atílio Gionédis

Apucarana x Nacional - 26/05, domingo, às 16h, no Estádio Municipal Olímpio Barreto

Rio Branco x Iguaçu - 26/05, domingo, às 18h, no Gigante do Itiberê

5ª rodada: 1º e 2 de junho

Grêmio Maringá x Iguaçu - 01/06, sábado, às 16h, no Willie Davids

Patriotas x Apucarana - 01/06, sábado, às 18h30, no Atílio Gionédis

Laranja Mecânica x Rio Branco - 02/06, domingo, às 11h, no Estádio Municipal José Chiappin

Nacional x ACP - 02/06, domingo, às 16h, em local a definir

Foz do Iguaçu x Paraná Clube - 02/06, domingo, às 18h, no estádio do ABC

6ª rodada: 8 e 9 de junho

Rio Branco x Patriotas - 08/06, sábado, às 16h, no Gigante do Itiberê

Laranja Mecânica x Foz do Iguaçu - 08/06, sábado, às 18h30, no Estádio Municipal José Chiappin

Iguaçu x Paraná Clube - 09/06, domingo, às 11h, no Antiocho Pereira

Apucarana x ACP - 09/06, domingo, às 16h, no Estádio Municipal Olímpio Barreto

Grêmio Maringá x Nacional - 09/06, domingo, às 18h, no Willie Davids

7ª rodada: 15 e 16 de junho

Apucarana x Laranja Mecânica - 15/06, sábado, às 16h, no Estádio Municipal Olímpio Barreto

Paraná Clube x Patriotas - 15/06, sábado, às 18h30, na Vila Capanema

Foz do Iguaçu x Rio Branco - 16/06, domingo, às 11h, no estádio do ABC

Iguaçu x Nacional - 16/06, domingo, às 16h, no Antiocho Pereira

ACP x Grêmio Maringá - 16/06, domingo, às 16h, no Estádio Municipal Dr. Waldemiro Wagner

8ª rodada: 22 e 23 de junho

Nacional x Rio Branco - 22/06, sábado, às 16h, em local a definir

Laranja Mecânica x Iguaçu - 22/06, sábado, às 18h30, no Estádio Municipal José Chiappin

Paraná Clube x Grêmio Maringá - 23/06, domingo, às 11h, na Vila Capanema

Patriotas x ACP - 23/06, domingo, às 16h, no Atílio Gionédis

Foz do Iguaçu x Apucarana - 23/06, domingo, à8h, no estádio do ABC

9ª rodada: 30 de junho

Rio Branco x Apucarana - 30/06, domingo, às 11h, no Gigante do Itiberê

Iguaçu x Foz do Iguaçu - 30/06, domingo, às 11h, no Antiocho Pereira

Grêmio Maringá x Laranja Mecânica - 30/06, domingo, às 11h, no Willie Davids

Patriotas x Nacional - 30/06, domingo, às 11h, no Atílio Gionédis

ACP x Paraná Clube - 30/06, domingo, às 11h, no Estádio Municipal Dr. Waldemiro Wagner

Com informações da Federação Paranaense de Futebol e do Portal Globo Esporte