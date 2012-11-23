Tabela do Campeonato Paranaense de Futebol 2026 - 2ª Divisão

Postar no X
A Federação Paranaense de Futebol divulgou uma tabela básica para o Campeonato Paranaense de Futebol - 2ª Divisão de 2026. A competição deverá ter início no dia 28 de fevereiro com final prevista para 10 de junho. A estreia do ACP será contra o Araucária no estádio Waldemiro Wagner. O time encerra a primeira fase jogando em casa, contra o Toledo, no dia 25 de abril. Para o ACP serão 5 jogos em casa e 4 como visitantes na primeira fase.
Nesta tabela básica as datas exatas os horários das partidas ainda não foi divulgado, o que será feito pela Federação durante o mês de janeiro. O campeonato iria começar em abril mas foi antecipado para que pudesse ser finalizado antes do início da Copa do Mundo, que irá ocorrer em 11 de junho.
O regulamento foi mantido em relação a 2025: a primeira fase será disputada em turno único onde todas as equipes se enfrentam em nove partidas. As oito equipes que obtiverem melhor classificação passam para as quartas de final. Os dois finalistas sobem para a primeira divisão em 2027. Das quartas de final até as finais serão disputadas em partidas de ida e volta. As duas piores equipes da primeira fase serão rebaixadas e disputarão a terceira divisão em 2027.
As equipes participantes em 2026 são ACP, Araucária, Batel, Laranja Mecânica, Nacional, Paraná Clube, Patriotas, Prudentópolis, Rio Branco e Toledo.
Paraná Clube e Rio Branco foram rebaixados da primeira divisão e Prudentópolis e Araucária subiram da terceira divisão. O Araucária herdou a vaga do Verê, que foi vice campeão mas desistiu da disputa da segunda divisão. Os demais times já estavam na segunda divisão em 2025.
Tabela da Primeira Fase do Campeonato
1ª rodada: 28 e 29 de fevereiro
ACP x Araucária
Patriotas x Batel
Paraná x Prudentópolis
Nacional x Toledo
Rio Branco x Laranja Mecânica
2ª rodada: 7 e 8 de março
Patriotas x ACP
Toledo x Araucária
Nacional x Prudentópolis
Batel x Rio Branco
Laranja Mecânica x Paraná
3ª rodada: 14 e 15 de março
Rio Branco x Nacional
Toledo x Patriotas
Prudentópolis x Batel
Araucária x Laranja Mecânica
Paraná x ACP
4ª rodada: 21 e 22 de março
ACP x Batel
Laranja Mecânica x Patriotas
Rio Branco x Paraná
Prudentópolis x Toledo
Nacional x Araucária
5ª rodada - 28 e 29 de março
ACP x Prudentópolis
Toledo x Laranja Mecânica
Batel x Paraná
Araucária x Rio Branco
Patriotas x Nacional
6ª rodada - 04 e 05 de abril
Batel x Toledo
Paraná x Nacional
Prudentópolis x Laranja Mecânica
Araucária x Patriotas
Rio Branco x ACP
7ª Rodada - 11 e 12 de abril
Prudentópolis x Araucária
Nacional x ACP
Paraná x Toledo
Patriotas x Rio Branco
Laranja Mecânica x Batel
8ª rodada - 18 e 19 de abril
ACP x Laranja Mecânica
Patriotas x Prudentópolis
Nacional x Batel
Toledo x Rio Branco
Araucária x Paraná
9ª rodada - 25 de abril
Rio Branco x Prudentópolis
Paraná x Patriotas
Batel x Araucária
ACP x Toledo
Laranja Mecânica x Nacional
Com informações da Federação Paranaense de Futebol