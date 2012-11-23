Tabela do Campeonato Paranaense de Futebol 2026 - 2ª Divisão

A Federação Paranaense de Futebol divulgou uma tabela básica para o Campeonato Paranaense de Futebol - 2ª Divisão de 2026. A competição deverá ter início no dia 28 de fevereiro com final prevista para 10 de junho. A estreia do ACP será contra o Araucária no estádio Waldemiro Wagner. O time encerra a primeira fase jogando em casa, contra o Toledo, no dia 25 de abril. Para o ACP serão 5 jogos em casa e 4 como visitantes na primeira fase.

Nesta tabela básica as datas exatas os horários das partidas ainda não foi divulgado, o que será feito pela Federação durante o mês de janeiro. O campeonato iria começar em abril mas foi antecipado para que pudesse ser finalizado antes do início da Copa do Mundo, que irá ocorrer em 11 de junho.

O regulamento foi mantido em relação a 2025: a primeira fase será disputada em turno único onde todas as equipes se enfrentam em nove partidas. As oito equipes que obtiverem melhor classificação passam para as quartas de final. Os dois finalistas sobem para a primeira divisão em 2027. Das quartas de final até as finais serão disputadas em partidas de ida e volta. As duas piores equipes da primeira fase serão rebaixadas e disputarão a terceira divisão em 2027.

As equipes participantes em 2026 são ACP, Araucária, Batel, Laranja Mecânica, Nacional, Paraná Clube, Patriotas, Prudentópolis, Rio Branco e Toledo.

Paraná Clube e Rio Branco foram rebaixados da primeira divisão e Prudentópolis e Araucária subiram da terceira divisão. O Araucária herdou a vaga do Verê, que foi vice campeão mas desistiu da disputa da segunda divisão. Os demais times já estavam na segunda divisão em 2025.

Tabela da Primeira Fase do Campeonato

1ª rodada: 28 e 29 de fevereiro

ACP x Araucária

Patriotas x Batel

Paraná x Prudentópolis

Nacional x Toledo

Rio Branco x Laranja Mecânica

2ª rodada: 7 e 8 de março

Patriotas x ACP

Toledo x Araucária

Nacional x Prudentópolis

Batel x Rio Branco

Laranja Mecânica x Paraná

3ª rodada: 14 e 15 de março

Rio Branco x Nacional

Toledo x Patriotas

Prudentópolis x Batel

Araucária x Laranja Mecânica

Paraná x ACP

4ª rodada: 21 e 22 de março

ACP x Batel

Laranja Mecânica x Patriotas

Rio Branco x Paraná

Prudentópolis x Toledo

Nacional x Araucária

5ª rodada - 28 e 29 de março

ACP x Prudentópolis

Toledo x Laranja Mecânica

Batel x Paraná

Araucária x Rio Branco

Patriotas x Nacional

6ª rodada - 04 e 05 de abril

Batel x Toledo

Paraná x Nacional

Prudentópolis x Laranja Mecânica

Araucária x Patriotas

Rio Branco x ACP

7ª Rodada - 11 e 12 de abril

Prudentópolis x Araucária

Nacional x ACP

Paraná x Toledo

Patriotas x Rio Branco

Laranja Mecânica x Batel

8ª rodada - 18 e 19 de abril

ACP x Laranja Mecânica

Patriotas x Prudentópolis

Nacional x Batel

Toledo x Rio Branco

Araucária x Paraná

9ª rodada - 25 de abril

Rio Branco x Prudentópolis

Paraná x Patriotas

Batel x Araucária

ACP x Toledo

Laranja Mecânica x Nacional

Com informações da Federação Paranaense de Futebol