Terceira Divisão do Paranaense 2023 começa neste final de semana

Neste fim de semana começa a disputa da terceira divisão do campeonato paranaense. Onze equipes vão disputar duas vagas para a segunda divisão em 2024.

O ACP estreia no domingo, 17/9, as 15h30 contra o Nacional AC no estádio Waldemiro Wagner. Tanto a estreia como o jogo da terceira rodada serão com portões fechados.

Os clubes se enfrentam em turno e returno e estão divididos em dois grupos:

Grupo A

AA Batel

Hope Internacional

Iraty SC

Prudentópolis FC

SC Campo Mourão

Grupo B

A Portuguesa Londrinense

Arapongas EC

AC Paranavaí

CA Cambé

Nacional AC

REC

Classificam-se para a Segunda Fase, os dois primeiros colocados de cada grupo. Na Segunda Fase, os quatro clubes jogarão com jogos de ida

e volta. Os confrontos serão entre o 1º colocado de um grupo contra o 2° colocado do outro.

Caso haja, ao término da segunda partida, igualdade de pontos ganhos, será considerado como primeiro critério de desempate o saldo de gols e, persistindo o empate, serão cobrados tiros livres diretos da marca do pênalti.

Na Terceira Fase, a final, os vencedores jogarão em jogos de ida e volta.

Campeão e vice estarão classificados para a disputa do Campeonato Paranaense de Futebol Profissional da 2ª Divisão de 2024.

Com informações da FPF