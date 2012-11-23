TV Paraná Turismo transmite ACP x Patriotas pela semifinal da Segundona

A TV Paraná Turismo transmite ao vivo para todo o Brasil neste sábado (16), às 15h30, a partida entre ACP e Patriotas, jogo de ida da semifinal da Segundona do Campeonato Paranaense. O jogo será disputado em Paranavaí, no Estádio Municipal Dr. Waldemiro Wagner, conhecido como Felipão.

O ACP, chamado de Vermelhinho pela torcida, já foi Campeão Paranaense da 1ª Divisão em 2007. O time do Noroeste chega à semifinal depois de eliminar o Laranja Mecânica, de Arapongas, nas quartas de final. Já o Patriotas, de Curitiba, é o time com a segunda melhor campanha da Segundona e passou nas quartas pelo Nacional, de Campo Mourão.

Quem se classificar entre ACP e Patriotas, além de estar garantido no Paranaense do ano que vem, irá disputar a decisão do título da Segundona 2026. Como o Patriotas tem campanha melhor, conquistou a vantagem de definir o confronto em casa.

Este já é o quarto ano consecutivo que a TV Paraná Turismo transmite a 2ª Divisão do Campeonato Paranaense, trazendo visibilidade nacional para o futebol do nosso estado.

A TV Paraná Turismo pode ser sintonizada na TV Aberta no canal 9.1 UHF em Curitiba e Matinhos, 33.1 UHF em Londrina, 44.1 UHF em Foz do Iguaçu, 31.1 UHF em Cornélio Procópio, 50.1 UHF em Palotina, 30.1 UHF em Umuarama, 50.1 UHF em Campo Mourão, 509 na Claro/NET, na antena parabólica pelo satélite Star One D2 (frequência 4056 na Banda C) e também pela Banda KU no canal 236 e na SKY TVRO no canal 66.

Fonte: Agência Estadual de Notícias