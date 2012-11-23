TV Paraná Turismo transmite a finalíssima da Segundona do Paranaense no sábado

A TV Paraná Turismo transmite ao vivo para todo o Brasil a finalíssima da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense de Futebol, entre Paraná Clube e Atlético Clube Paranavaí, neste sábado (6), às 15h30, direto da Vila Capanema, em Curitiba. A transmissão da Segundona Sanepar começa às 15h, com um esquenta especial com todos os detalhes da decisão.

Na primeira partida da final, no último sábado em Paranavaí, o Vermelhinho do Noroeste empatou com o Tricolor em 1x1. Com esse resultado, o Paraná manteve a sua série invicta na temporada, com 11 vitórias e três empates – foram 27 gols marcados e apenas 6 sofridos. Agora, tem a possibilidade de conquistar a taça da Segundona diante da torcida, que tem apoiado em peso o Tricolor nos jogos na Vila Capanema na temporada.

Quem vencer a partida deste sábado conquista a taça de Campeão Paranaense da Segunda Divisão. Um novo empate levará o jogo para a decisão por pênaltis. O acesso à elite já está garantido para ambas as equipes, que conquistaram esse direito na fase anterior, na semifinal, ao se classificarem para a decisão do título.

O Paraná Clube retornou a 1ª Divisão após o rebaixamento na temporada passada. Já o Paranavaí volta à principal competição estadual depois de 13 anos. Ambas as equipes já foram campeãs estaduais. Este já é o quarto ano consecutivo em que o campeonato é transmitido pela TV Paraná Turismo, proporcionando projeção nacional ao futebol paranaense.

A TV Paraná Turismo pode ser sintonizada na TV Aberta no canal 9.1 UHF em Curitiba e Matinhos, 33.1 UHF em Londrina, 44.1 UHF em Foz do Iguaçu, 31.1 UHF em Cornélio Procópio, 50.1 UHF em Palotina, 30.1 UHF em Umuarama, 50.1 UHF em Campo Mourão, 509 na Claro/NET, na antena parabólica pelo satélite Star One D2 (frequência 4056 na Banda C) e também pela Banda KU no canal 236 e na SKY TVRO no canal 66.

Fonte: Agência Estadual de Notícias