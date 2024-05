TV Paraná Turismo vai transmitir a segunda divisão do Campeonato Paranaense

Pelo segundo ano consecutivo, a TV Paraná Turismo vai transmitir os principais jogos da divisão de acesso do Campeonato Paranaense de Futebol. A renovação do acordo foi assinada nesta sexta-feira (3/5) pelo vice-governador Darci Piana e o presidente da Federação Paranaense de Futebol (FPF), Hélio Cury Filho, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. O acordo marca uma ampliação da parceria para fortalecimento do futebol paranaense, que neste ano também já contou com a cobertura televisa da 1ª divisão estadual.

Os jogos que terão transmissão ao vivo ocorrem sempre às 16h de sábado e às 11h de domingo. Na primeira rodada, os torcedores poderão acompanhar a disputa entre Paraná Clube e Nacional, que se enfrentam às 16h deste sábado (4/5) em Curitiba. No domingo (5/5), será a vez de Rio Branco e Paranavaí, às 11h, em jogo marcado para Paranaguá. A cobertura esportiva da TV Paraná Turismo começa sempre 15 minutos antes da bola rolar.

Segundo Piana, a maior divulgação dos clubes paranaenses ajuda a fortalecer o esporte em todas as regiões do Estado, o que pode se refletir no aumento das torcidas e no fluxo de pessoas nos municípios. “O Governo do Estado entende a necessidade de valorizar o futebol do Paraná porque se a população acompanhar mais os clubes vai fortalecer os times do Interior e ajudar a fomentar o turismo, o que beneficia hotéis, restaurantes e o comércio em geral”, afirmou.

O presidente da FPF seguiu a mesma linha de raciocínio e defendeu a continuidade da parceria para que os times e o próprio campeonato tenham mais visibilidade em todo o Paraná. “Essa parceria com a TV Paraná Turismo nos ajuda muito porque os clubes têm a sua marca e o seu trabalho mais divulgados, o que ajuda na questão de acordos de patrocínios, aproxima os torcedores do time, fomentando inclusive um aumento de público nos próprios estádios”, disse Cury Filho.

Ao citar o exemplo do Paraná Clube, que já vendeu mais de 35 mil ingressos para o jogo de estreia, o secretário estadual do Esporte, Hélio Wirbiski, defendeu o sucesso da parceria para a transmissão da competição, o que de acordo com ele também traz benefícios para a TV Paraná Turismo. “Essa foi uma experiência que deu certo no ano passado e trouxe muita audiência, tanto é que foi renovada. E também se repetiu na transmissão da primeira divisão estadual”, comentou.

“Assim como o Paraná, os clubes do Interior têm investido em contratações e estrutura, o que também se reflete nos municípios, e essa visibilidade maior dos jogos ajuda a trazer novos patrocinadores e investimentos”, acrescentou o secretário da Comunicação, Cleber Mata.

Regulamento – A FPF já definiu o calendário da competição, que começa neste sábado, 4 de maio. O regulamento permanece o mesmo de 2023: serão nove jogos classificatórios em turno único entre os dez times. Neste ano, competem pelo acesso Apucarana, Foz do Iguaçu, Grêmio Maringá, Iguaçu, Laranja Mecânica, Nacional, Paraná Clube, Paranavaí, Patriotas e Rio Branco.

Os quatro maiores pontuadores se enfrentarão nas semifinais em dois jogos de mata-mata com ida e volta marcadas para 6 e 13 de julho. Os vencedores sobem para a divisão principal e disputam as finais nos dias 20 e 27 de julho, quando será definido o campeão. As duas equipes com a menor pontuação na fase classificatória serão rebaixadas para a 3ª divisão.

Transmissão – Os jogos podem ser assistidos pelos canais 9.1 UHF na tevê aberta, 509 na Claro/NET e frequência 3985 pela Star One D2. Também há transmissão para todo o Brasil pelo canal 236 da Banda Ku, pelo canal 66 da SKY TVRO e pela frequência 3985 pela Star One D2. A programação ao vivo também está disponível no site da TV Paraná Turismo.

Confira os jogos da 1ª rodada:

Sábado (04/05)

Paraná Clube x Nacional-PR às 16h (transmissão ao vivo na TV Paraná Turismo a partir das 15h45)

Patriotas x Laranja Mecânica, às 18h30

Domingo (05/05)

Rio Branco-PR x Paranavaí, às 11h (transmissão ao vivo na TV Paraná Turismo a partir das 10h45)

Iguaçu x Apucarana, às 16h

Foz do Iguaçu x Grêmio Maringá, às 18h

Fonte: Agência Estadual de Notícias