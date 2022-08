1ª Copa Paranavaí de Basquete 3x3 começa neste fim de semana

O município de Paranavaí vai realizar mais um evento para reunir a população e movimentar o lazer e a prática esportiva. A 1ª Copa Paranavaí de Basquete 3x3 vai movimentar o calendário de ações do município em três datas e começa neste fim de semana.

Foram 32 equipes inscritas nas categorias livre, sub-17, feminina e acima de 40 anos. A primeira etapa de classificação começa neste domingo e será realizada na quadra de basquete na área externa do Noroestão. A Secretaria de Esportes e Lazer (Semel) já entrou em contato com os capitães das equipes para organizar a escala de jogos.

Haverá uma segunda etapa de classificação, que será realizada no dia 11 de setembro, na área externa do Estádio Municipal. A fase final acontecerá no dia 18 de setembro, na Praça dos Pioneiros. Neste dia, haverá praça de alimentação, espaço de lazer com brinquedos infantis, atrações artísticas ao vivo e jogos de habilidade. O show de encerramento ficará por conta da banda Elemento Principal.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí