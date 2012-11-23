2ª Copa Norte de Badminton e Parabadminton acontece neste fim de semana em Paranavaí

Neste fim de semana será realizada a 2ª Copa Norte de Badminton e Parabadminton em Paranavaí. As disputas acontecem no sábado (27), das 8h30 às 19h, e no domingo (28), das 8h30 às 18h, no Ginásio de Esportes Antônio Lacerda Braga (Lacerdinha).

O torneio reunirá aproximadamente 200 atletas de várias cidades da região. Paranavaí terá cerca de 40 competidores, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, por meio de Chamamento Público. A equipe paranavaiense é comandada pelo treinador Gustavo Ávila.

A competição é regional e soma pontos para o ranking paranaense. Estão em disputa categorias que vão do sub-11 ao sub-19, além das técnicas principal, B, C e D, e másters 35+, 40+, 45+, 50+, 55+ e 60+.

Além de Paranavaí, participam atletas de Apucarana, Maringá, Londrina, Arapongas, São João do Caiuá e Cruzeiro do Sul.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí