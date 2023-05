2ª edição da Corrida Maluca promete movimentar Paranavaí no fim de semana

Quem curte uma boa aventura, bastante adrenalina, um show de criatividade e muita diversão, com certeza não vai perder a 2ª edição da Corrida Maluca de Paranavaí, marcada para acontecer no próximo fim de semana (dias 20 e 21) no Parque Ouro Branco. No total, 57 equipes e 266 participantes vão usar o próprio “carrinho” para descer 150 metros de ladeira em alta velocidade, vencendo obstáculos como rampas e desvios.

“A experiência da primeira Corrida Maluca, em 2022, já foi um sucesso. Então, para este ano, estamos trabalhando com um ‘upgrade’ na estrutura para que o público possa acompanhar as descidas com maior visibilidade. Teremos arquibancadas em alguns pontos da Rua Santa Catarina e quatro telões de LED com transmissão ao vivo no local. Além disso, teremos banheiros químicos e banheiros adaptados distribuídos por todo o perímetro do evento. E a segurança também estará garantida com a presença da Polícia Militar, Guarda Municipal, Ditran, barraca com enfermeiros e duas ambulâncias para o atendimento de qualquer necessidade de saúde, tanto dos competidores quanto da população”, explica o secretário de Comunicação do município, Américo Pontes de Castro.

Este ano, a Corrida Maluca vai acontecer em dois dias. No sábado (20/5), a competição começa às 14h com as eliminatórias das quatro categorias: Carro Show (que vai avaliar o carrinho mais bem construído, bonito e caracterizado); Equipe (que leva em consideração a animação, performance da coreografia e fantasias dos participantes); Velocidade em 3 rodas; e Velocidade 4 em rodas. Todas as 57 equipes vão descer a ladeira e os oito melhores de cada categoria se classificam para a final no dia seguinte.

No domingo (21/5), a competição começa às 9h com as finais das categorias Carro Show e Equipe. A partir das 14h acontecem as finais das categorias Velocidade em 3 rodas e Velocidade em 4 rodas.

Tanto no sábado quanto no domingo, logo após as descidas haverá shows gratuitos com artistas locais.

Maio Amarelo – Inspirada em provas que acontecem a nível mundial, e apesar do tom de humor, em Paranavaí a Corrida Maluca acontece propositalmente durante o mês de conscientização para redução de acidentes de trânsito – o Maio Amarelo. É uma forma de chamar a atenção da população para a necessidade de se adotar comportamentos mais seguros no trânsito. Em sua 10ª edição no Brasil, este ano a campanha do Maio Amarelo tem como tema “No trânsito, escolha a vida”.

Os acidentes e mortes no trânsito ainda são uma realidade alarmante no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, anualmente, ocorrem cerca de 40 mil mortes no trânsito. Além disso, muitas pessoas sofrem lesões graves ou permanentes em acidentes de trânsito, o que impacta não apenas a vida delas, mas também de suas famílias e da sociedade como um todo.

É necessário adotar comportamentos seguros no trânsito, como respeitar os limites de velocidade, não dirigir sob efeito de álcool ou drogas, usar o cinto de segurança, cumprir as leis de trânsito e estar atento às condições das vias.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) ressalta que a segurança no trânsito é uma responsabilidade de todos, não apenas dos motoristas, mas também de pedestres, ciclistas e motociclistas. O respeito pelas leis de trânsito e a adoção de comportamentos seguros ao utilizar as vias públicas são imprescindíveis para evitar acidentes e mortes.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí / com informações da FUNDACENTRO – Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho