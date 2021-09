Atletas de Paranavaí se destacam em campeonato de badminton

No último fim de semana, Paranavaí recebeu atletas de 10 cidades do Paraná que representaram 14 equipes na modalidade de badminton pelo campeonato estadual. Essa foi a primeira etapa do torneio que terá mais duas etapas no decorrer do ano.

O evento contou com a participação de atletas de nível internacional que participaram de olimpíadas universitárias e que fazem parte das seleções nacionais nas diversas categorias.



No total, 184 atletas estiveram em Paranavaí para disputa do campeonato. Esse número foi reduzido por conta dos cuidados com a pandemia de Covid-19. Os protocolos de segurança foram seguidos rigorosamente durante toda a competição.

O município de Paranavaí foi representado por alunos da Associação de Esportes de Raquetes, que é um projeto coordenado pela Secretarias de Esportes (através do chamamento público). As aulas desse grupo são realizadas no Centro Esportivo do Jardim São Jorge.

A próxima etapa será realizada na cidade de Francisco Beltrão, dos dias 13 a 15 de novembro.

Resultados dos atletas de Paranavaí:

Categoria Sub-11

Campeão: Marcos Favile

Vice-campeão: Murilo Machado

Categoria Sub-11 Duplas

Campeões: Marcos Favile e Murilo Machado

Categoria +35

3º lugar: André Ferreira

Categoria +35 Duplas

Vice-campeões: André Ferreira e Edgar Henrique

Categoria Masculino B

3º lugar: Gustavo Brescancin

Categoria Masculino B Duplas

Vice-campeões: Gustavo Brescancin e Henrique Niehues

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí