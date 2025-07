Atletas de Paranavaí se destacam no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo

Quatro atletas de Paranavaí estiveram nesta quinta-feira (24/7) no Gabinete Municipal para apresentar ao prefeito Mauricio Gehlen os troféus conquistados durante o 55º Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo, realizado no último domingo (20/7), em São Paulo. A competição, organizada pela Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness (IFBB), reuniu os melhores atletas do país no Teatro Ítalo Brasileiro.

Gustavo Guidetti, Barbara Benites e Kelly Andrade são orientados tecnicamente por Rodrigo Capello, que também é atleta e atua como coach. Também participaram do encontro a secretária de Esporte e Lazer, Jane Nunes, e o assessor parlamentar Lucas Barone.

“Treino há quase 20 anos e sou atleta de fisiculturismo há 10. Nos últimos anos, virei coach, auxiliando outros atletas a atingirem seus objetivos. É muito gratificante levar o nome de Paranavaí para representar nosso esporte a nível estadual e nacional. Cada troféu é o resultado do esforço e do comprometimento de cada um deles”, destacou Capello.

O Campeonato Brasileiro da IFBB é uma das competições mais prestigiadas do fisiculturismo nacional e serve como classificatória para eventos internacionais. Antes disso, os atletas já haviam conquistado os primeiros lugares em suas categorias no Campeonato Paranaense de Fisiculturismo, realizado no dia 28 de junho, em Pinhais, que serviu como seletiva para a etapa nacional.

No Campeonato Brasileiro, Gustavo Guidetti conquistou o TOP 1 nas categorias Bodybuilder Jr., Clássico Jr., Games Jr. e Classic Physique Jr., voltadas a atletas de até 23 anos. Barbara Benites ficou com o TOP 2 na categoria Body Fitness, enquanto Kelly Andrade garantiu o TOP 1 na modalidade Wellness.

Durante o encontro, o prefeito Mauricio Gehlen parabenizou os atletas pelo desempenho. “É muito gratificante ver atletas da nossa cidade se destacando em competições nacionais. O esporte, de forma geral, merece todo o apoio do poder público e da iniciativa privada, pois é um instrumento de transformação social, que promove disciplina, respeito e inclusão”, afirmou.

Segundo Rodrigo Capello, dos 12 atletas que participaram do Campeonato Paranaense, cinco conquistaram o primeiro lugar em suas respectivas categorias.

