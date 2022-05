Com 40 equipes inscritas, 1ª edição da Corrida Maluca acontece no dia 15

O município de Paranavaí, com organização das secretarias de Comunicação Social, Esportes e Lazer, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Meio Ambiente, Agricultura, Fundação Cultural e Diretoria de Trânsito, vai realizar no próximo dia 15 de maio a 1ª edição da corrida maluca. O evento acontecerá nas proximidades do parque Ouro Branco e teve 40 equipes inscritas até a data limite.



Inspirada em provas que acontecem a nível mundial, a dinâmica da corrida contará com grupos de pessoas que gostam de aventuras e desafios, dispostas a utilizarem seu próprio “carrinho” para descer uma ladeira em alta velocidade. O trajeto terá obstáculos como rampas e curvas, mas também contará com proteção de gradil, pneus e feno. Todos os participantes usarão itens de proteção como capacete, luva, joelheira e etc.

Com início marcado às 9h do dia 15, a Corrida Maluca será um evento completo. Nas proximidades do parque Ouro Branco haverá a corrida como atração principal, mas também terá praça de alimentação, espaço de lazer para crianças, exposição de carros antigos, telões de LED e um palco para o show de encerramento.

“Temos certeza que será um evento histórico. É uma grande novidade e que de prontidão já despertou curiosidade em muitas pessoas, sejam elas participantes ou não da corrida. Teremos um pouco de tudo para entreter a população no próximo domingo. Esperamos que todos aproveitem e se divirtam ao máximo. Os interessados poderão acompanhar todos os detalhes sobre o evento dia após dia nas redes sociais do município”, disse o secretário de Comunicação, Américo de Castro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí