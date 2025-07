Em agosto, Paranavaí recebe etapa inédita do Paranaense de Motocross

Pela primeira vez na história, Paranavaí vai sediar uma etapa do Campeonato Paranaense de Motocross. O evento, que promete movimentar a cidade, será realizado nos dias 23 e 24 de agosto, no Parque de Exposições, com organização da Federação Paranaense de Motociclismo (FPRM) em parceria com o município.

Além de garantir adrenalina e emoção para o público, a competição também representa uma grande oportunidade para empreendedores locais. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedectu) abriu o Edital de Credenciamento Público para a Praça de Alimentação, voltado especialmente a food trucks. As empresas interessadas têm até o dia 20 de agosto para realizar a inscrição, ou até que se atinja o limite de 10 participantes.

As inscrições devem ser feitas online, por meio do formulário disponível no link: https://forms.gle/5D2LPdgvufv45WRo9

De acordo com a Sedectu, a etapa do Motocross em Paranavaí deve atrair visitantes de diversas cidades da região, movimentando a economia local e gerando renda para comerciantes e prestadores de serviço. A estrutura da praça de alimentação será um reforço importante para atender com qualidade o público presente, oferecendo mais conforto e variedade gastronômica durante os dois dias de evento.

Programação - Segundo a Federação, a programação do evento será:

Quinta-feira: chegada dos pilotos

Sexta-feira: montagem da estrutura do evento

Sábado: treinos e duas corridas

Domingo: tomadas de tempo (volta mais rápida para definição do grid de largada) e diversas corridas entre 10h e 17h30

As Corridas - As categorias serão divididas por cilindrada das motos, idade dos pilotos e nível de experiência. Entre elas estão: MX1, MX2, MX4, MXF (feminino), entre outras.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí