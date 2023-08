Finalizadas as inscrições para o 1º Open de Rolimã de Paranavaí

O município de Paranavaí vai realizar no mês de setembro mais um grande evento para movimentar a cidade. Com o sucesso de público nos eventos de entretenimento, como a Corrida Maluca, chegou a vez dos apaixonados por carrinhos de rolimã serem destaque.

O evento será realizado no dia 16 de setembro, na Avenida Guaporé. Foram mais de 70 inscrições, demonstrando a animação dos participantes em mais um grande evento do município. “Assim como fizemos na Corrida Maluca, vamos entrar em contato com as pessoas que fizeram as inscrições e marcar uma reunião de alinhamento de todos os detalhes”, disse o secretário de Comunicação, Américo de Castro.

Serão duas categorias em disputa: x1 pista livre e x1 com obstáculos. Os três primeiros colocados em cada categoria serão premiados com troféu. O projeto de construção é livre, desde que a criatividade não ofereça perigo ao próprio piloto, bem como a seus adversários ou à plateia espectadora. O carrinho não pode apresentar “pontas afiadas”, “pregos expostos”, ou qualquer outro aspecto que possa ferir ou machucar alguém.

“Esse é mais um evento muito aguardado e que estamos planejando com muito carinho. Será mais um marco na história dos eventos do município, ainda mais com a realização na recém-inaugurada Avenida Guaporé”, completou Américo.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí