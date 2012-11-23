Jogos Escolares do Paraná começam em Paranavaí com 19 instituições participantes

A abertura dos Jogos Escolares do Paraná foi realizada nesta segunda-feira (6), em Paranavaí. Cerca de mil alunos, de 19 colégios e escolas do município, participarão da fase municipal da competição, que seguirá até o próximo sábado, dia 11.

As disputas acontecerão nos ginásios Noroestão e Antônio Lacerda Braga (Lacerdinha), e nas quadras da Unespar e do Bola na Rede. As modalidades são: futsal masculino e feminino, basquete, voleibol, vôlei de areia e handebol.

“O esporte contribui na formação de bons cidadãos, ensina sobre disciplina e respeito. A competição é importante, mas sempre com respeito aos adversários, porque todos já são campeões por estarem aqui participando”, comentou o prefeito Mauricio Gehlen durante a solenidade de abertura.

A cerimônia foi realizada no Ginásio Noroestão, com a presença de autoridades e das delegações. Além do prefeito, também estiveram no evento a chefe do Núcleo Regional de Educação, Adélia Paixão, as secretárias municipais Jane Nunes (Esporte e Lazer) e Letícia Leziane (Assistência Social, Mulher e Família), o secretário de Segurança e Trânsito, Ademir Giandotti, a procuradora do município, Célia Zanatta, o superintendente geral de Promoção do Equilíbrio Regional do Paraná, Rogério Lorenzetti, e os vereadores Carlos Augusto, Ivany Azevedo e Maria Clara. Também participaram o chefe do Escritório Regional de Esportes, Elson Greb, o coordenador técnico dos Jogos, Casinha, e a coordenadora geral do Jogos, Iara Cardoso.

Participam desta edição os seguintes colégios e escolas:

C.E. Adélia Rossi Arnaldi

Colégio Bonaparte

C.E. Bento Munhoz da Rocha Neto

C.E. Cívico Militar Flauzina Dias Viegas

C.E. Cívico Militar Sílvio Vidal

C.E. Curitiba

C.E. do Campo José Anchieta

C.E. Dr. Marins Alves de Camargo

C.E. Enira Moraes Ribeiro

Colégio Estadual de Paranavaí

Colégio Fatecie Premium

Colégio Intentus

IFPR – Instituto Federal do Paraná

C.E. Leonel Franca

Colégio Nobel

Colégio Paroquial

Colégio Sesi

Escola Estadual do Campo de Mandiocaba

Escola Vicentina São Vicente de Paulo

A fase municipal dos Jogos Escolares é realizada em parceria entre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e o Núcleo Regional de Educação do Paraná.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí