Município vai realizar 1º Torneio de Sinuca da história de Paranavaí

O município de Paranavaí vai realizar ainda neste mês de setembro mais um evento para movimentar a cidade. Após o sucesso com a Corrida Maluca, Pesca Esportiva e Basquete 3x3, agora é a vez do Torneio de Sinuca.

As inscrições começam nesta sexta-feira, dia 2 de setembro e vão até o dia 6 de setembro. Os primeiros jogos começam já no dia 9 de setembro. As inscrições não são de pessoas físicas, mas sim de donos de bares com mesa de sinuca. A participação é livre (individual) e não há restrição. A divisão por categorias ocorrerá nos estabelecimentos.

Assim que finalizar o período de inscrição, será divulgada a lista de estabelecimentos participantes. As eliminatórias serão realizadas nos estabelecimentos que se inscreverem no torneio.

A finalíssima será realizada no dia 25 de setembro em local ainda a ser definido pela Prefeitura de Paranavaí. O evento final terá o mesmo padrão de encerramento conforme outros já realizados pelo município com palco, shows, praça de alimentação, área de lazer com brinquedos para crianças e entre outros.

Para realizar a inscrição, basta preencher o formulário disponível neste link: https://forms.gle/trKF6XbmDf4Et8ou8

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí