Município vai realizar a 2ª edição da Corrida Maluca

O município de Paranavaí, com organização das secretarias de Comunicação Social, Esportes e Lazer, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Meio Ambiente, Agricultura, Fundação Cultural e Diretoria de Trânsito, vai realizar no próximo mês de maio a 2ª edição da corrida maluca. O evento, que foi um sucesso absoluto de público e participação na 1ª edição, será realizado nos dias 20 e 21 de maio e qualquer pessoa interessada pode formar uma equipe e participar da corrida.

Inspirada em provas que acontecem a nível mundial, a dinâmica da corrida contará com grupos de pessoas que gostam de aventuras e desafios, dispostas a utilizarem seu próprio “carrinho” para descer uma ladeira em alta velocidade.

Inscrições – Os interessados podem se inscrever por este link: https://forms.gle/xzLKyeVjjsgLfsXeA. As inscrições vão até o dia 31 de março, mas poderão ser interrompidas a qualquer momento caso o número de equipes inscritas exceda a capacidade do evento.

Após as inscrições, todos os participantes serão convocados para uma reunião presencial de alinhamento sobre o evento. A participação é obrigatória de pelo menos um integrante de cada equipe inscrita.

REGULAMENTO

1. A “Corrida Maluca” é uma prova em equipe que constrói seu protótipo (carrinho), para descida em ladeira, em velocidade;

2. Protótipo (carrinho), deverá ser construído em qualquer material com sistema de direção e freios (opcionais);

3. A equipe pode ser constituída por até 05 integrantes: o piloto, e os “horse power”, que também são responsáveis pela coreografia da equipe e por empurrar o protótipo, dando-lhe o embalo para a descida;

4. O percurso da prova será de aproximadamente 150 metros de ladeira, com rampas e desvios;

5. A prova será composta por baterias de Tempo, sendo definida o número de tentativas de melhorar o tempo de acordo com a logística de prova/número de participantes;

6. A coreografia, será apresentada pela equipe (aos jurados), em tempo máximo de 15 segundos, com fantasias e trilha sonora a escolha das equipes;

7. O protótipo (carrinho) deverá ter no máximo 1,5 metro de largura e também será avaliado e premiado no quesito “SHOW”. Vale a imagem, ideia e concepção do projeto;

8. O piloto deverá usar equipamento de segurança (capacete, cotoveleiras, joelheiras, luvas e botas). O participante deve atender integralmente ao descrito neste item. A não conformidade estará sujeita e penalidades, que serão impostas pela organização do evento;

9. O protótipo na sua construção, no quesito pneus, rodas, terá no máximo as dimensões de “aro 29”, vedado o uso de rodas de motocicletas e carros;

10. Proibido o uso de qualquer motor de propulsão no Protótipo, seja mecânica ou automotora;

11. Todas as imagens em foto e vídeo captadas durante o evento, poderão ser usadas pela organização para divulgação de resultados e nova iniciativa de evento;

12. Casos omissos neste regulamento, serão de análise e julgo pela comissão organizadora do evento.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí